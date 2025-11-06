Китаєць Іцзе прокоментував перемогу над Трампом на турнірі International Championship

Китайський снукерист У Іцзе створив одну з найгучніших сенсацій турніру International Championship 2025. 22-річний Іцзе в 1/8 фіналу обіграв лідера світового рейтингу Джадда Трампа.

У коментарі після гри він заявив, що дуже пишається собою. Слова 22-річного снукериста передає Ronnieo147.com.

"Я дуже пишаюся собою. Програючи 4:0, я боровся удар за ударом. Натовп дійсно підбадьорював мене. З усіма вболівальниками, які вітали мене наприкінці, це було схоже на момент справжнього щастя. Я сьогодні дуже добре атакував. Я майже не помилявся, і щойно мені давали шанси, я просто ними користувався. Джадд, безумовно, чинив на мене великий тиск", – сказав Іцзе.

Програючи 4:0, здавалося, що 22-річний У вилетить. Однак сенсаційний стрік із шести фреймів поспіль приніс йому перемогу. Представник піднебесної показав чудову серійність: 62, 109, 88, 92, 86 і 80 очок.

