Колишній чемпіон світу пояснив, чому Хендрі можна вважати кращим за О'Саллівана

Ірландець Кен Догерті, який у 1997 став чемпіоном світу зі снукеру, назвав свою п'ятірку найкращих гравців за всю історію.

Його слова передає Metro.co.uk.

"Ронні О'Салліван, Стівен Хендрі, Стів Девіс, Джон Хіггінс і Марк Селбі".

Кен заступився зі Стівена Хендрі, який виграв сім титулів чемпіона світу (1990, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1999). Саме його Кен і обіграв у фіналі ЧС-1997.

В останні тижні кілька сучасних зірок снукеру не стали включати Стівена до свого топ-листа гравців за всю історію.

"Стівен Хендрі ледь не виграв у "Крусіблі" шість титулів поспіль! Ніхто ніколи, ніколи більше цього не повторить. І хоч би якими чудовими були інші гравці, навіть Ронні – Ронні виграв сім титулів за 30 років. А Стівен – сім за 10. Ніхто не домінуватиме у грі так, як це робив він. І якби він грав у наші дні, він би став ще кращим. Хендрі завершив кар'єру в 35 років. А ці хлопці мають перед собою ще 20 років. Саме через особливості його фізичного та фізіологічного стану він був змушений піти з спорту. Але коли він був у грі, він вигравав шість турнірів на рік, коли їх було лише 12, розумієте, про що я? Це не так, як сьогодні".

Хендрі завершився кар'єру в 35 років через неконтрольоване тремтіння кісті при тривалому напруженні.

