Поразка О'Саллівана, максимум від Суреті: результати International Championship

У Нанкіні (Китай) триває турнір International Championship 2025. Завершилися матчі другого раунду.

Зірка снукеру Ронні О'Салліван вибув із турніру. Його обіграв снукерист з українським корінням Джек Лісовскі.

Англієць Зак Суреті вибив ірландця Аарона Хілла. В одному з фреймів Зак оформив максимальний брейк.

Досвідчений шотландець Стівен Магвайр обіграв Кайрена Вілсона, який посідає другу сходинку світового рейтингу.

№1 у світі Джадд Трамп обіграв представника Таїланду Ноппона Сенгкхама з рахунком 6:3.

Чемпіон світу Чжао Сіньтун пройшов свого земляка Лея Пейфаня. Гра вирішувалася на десайдері.

Також пройшов далі улюбленець місцевої публіки Дін Джуньху. Він обіграв Ліама Хайфілда.

Снукер – International Championship

4 листопада, 2 раунд

Визначилися пари 1/8 фіналу

Нагадаємо, на турнірі в Нанкіні Бай Юлу встановила рекорд для жінок у снукері.