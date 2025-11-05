Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Більярд

Поразка О'Саллівана, максимум від Суреті: результати International Championship

Руслан Травкін — 5 листопада 2025, 05:16
Поразка О'Саллівана, максимум від Суреті: результати International Championship
Ронні О'Салліван
WST

У Нанкіні (Китай) триває турнір International Championship 2025. Завершилися матчі другого раунду.

Зірка снукеру Ронні О'Салліван вибув із турніру. Його обіграв снукерист з українським корінням Джек Лісовскі.

Англієць Зак Суреті вибив ірландця Аарона Хілла. В одному з фреймів Зак оформив максимальний брейк.

Досвідчений шотландець Стівен Магвайр обіграв Кайрена Вілсона, який посідає другу сходинку світового рейтингу.

№1 у світі Джадд Трамп обіграв представника Таїланду Ноппона Сенгкхама з рахунком 6:3.

Чемпіон світу Чжао Сіньтун пройшов свого земляка Лея Пейфаня. Гра вирішувалася на десайдері.

Також пройшов далі улюбленець місцевої публіки Дін Джуньху. Він обіграв Ліама Хайфілда.

Снукер – International Championship
4 листопада, 2 раунд

Визначилися пари 1/8 фіналу

Скріншот

Нагадаємо, на турнірі в Нанкіні Бай Юлу встановила рекорд для жінок у снукері.

снукер Ронні О'Салліван Джек Лісовскі

снукер

Гравець українського походження вперше за кар'єру обіграв О'Саллівана
Мерфі мав проблеми з 14-річним, О'Салліван вийшов на Лісовскі: результати International Championship
О'Салліван прокоментував свою першу перемогу на International Championship
О'Салліван здобув складну перемогу: результати International Championship
Чемпіонка світу зі снукеру встановила жіночий рекорд у цьому виді спорту

Останні новини