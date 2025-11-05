Поразка О'Саллівана, максимум від Суреті: результати International Championship
У Нанкіні (Китай) триває турнір International Championship 2025. Завершилися матчі другого раунду.
Зірка снукеру Ронні О'Салліван вибув із турніру. Його обіграв снукерист з українським корінням Джек Лісовскі.
Англієць Зак Суреті вибив ірландця Аарона Хілла. В одному з фреймів Зак оформив максимальний брейк.
Досвідчений шотландець Стівен Магвайр обіграв Кайрена Вілсона, який посідає другу сходинку світового рейтингу.
№1 у світі Джадд Трамп обіграв представника Таїланду Ноппона Сенгкхама з рахунком 6:3.
Чемпіон світу Чжао Сіньтун пройшов свого земляка Лея Пейфаня. Гра вирішувалася на десайдері.
Також пройшов далі улюбленець місцевої публіки Дін Джуньху. Він обіграв Ліама Хайфілда.
Визначилися пари 1/8 фіналу
Нагадаємо, на турнірі в Нанкіні Бай Юлу встановила рекорд для жінок у снукері.