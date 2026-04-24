Іранець зіграє проти Трампа: визначилися пари 1/8 фіналу чемпіонату світу
Вчора, 23 квітня, завершилися матчі 1/16 фіналу чемпіонату світу зі снукеру та стартували перші сесії двох поєдинків 1/8.
Останні путівки до другого раунду здобули іранець Хоссейн Вафаеї, який розгромив Си Цзяхуея (10-3), та Ніл Робертсон.
Австралієць вибив ще одного представника Китаю Пана Цзюньсюя (10-6).
Наступним суперником "Принца Персії" буде лідер світового рейтингу Джадд Трамп.
Таким чином, з одинадцяти китайців до другого кола дісталися лише четверо: Чжао Сіньтун, Дінь Джуньху, Сяо Годун та У Іцзе.
Годун ризикує вибути, адже програв першу сесію 1/8 фіналу Шону Мерфі (2-6). Сіньтун зіграє проти Джуньху, тому щонайменше ще один китаєць залишить турнір.
Слабко проявив себе й Кайрен Вілсон. Він програвав Марку Аллену з рахунком 0-5, але налаштувався й повернув інтригу, вигравши три фрейми поспіль.
