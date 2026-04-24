Іранець зіграє проти Трампа: визначилися пари 1/8 фіналу чемпіонату світу

Вчора, 23 квітня, завершилися матчі 1/16 фіналу чемпіонату світу зі снукеру та стартували перші сесії двох поєдинків 1/8.

Останні путівки до другого раунду здобули іранець Хоссейн Вафаеї, який розгромив Си Цзяхуея (10-3), та Ніл Робертсон.

Австралієць вибив ще одного представника Китаю Пана Цзюньсюя (10-6).

Наступним суперником "Принца Персії" буде лідер світового рейтингу Джадд Трамп.

Таким чином, з одинадцяти китайців до другого кола дісталися лише четверо: Чжао Сіньтун, Дінь Джуньху, Сяо Годун та У Іцзе.

Годун ризикує вибути, адже програв першу сесію 1/8 фіналу Шону Мерфі (2-6). Сіньтун зіграє проти Джуньху, тому щонайменше ще один китаєць залишить турнір.

Слабко проявив себе й Кайрен Вілсон. Він програвав Марку Аллену з рахунком 0-5, але налаштувався й повернув інтригу, вигравши три фрейми поспіль.

Снукер – чемпіонат світу 2026

23 квітня

Нагадаємо, Ронні О'Салліван визнав, що відчув себе старим на цьогорічному World Snooker Championship.

А Марк Вільямс запевнив, що буде грати довше, ніж "Ракета" та Джон Хіггінс.

