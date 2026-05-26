Казаков зі змінним успіхом розпочав турнір New Professionals

Розпочався турнір New Professionals, який проходить за правилами "Снукер900" (15 хвилин фрейм, 20 секунд на удар). У ньому бере участь українець Антон Казаков.

У першій грі Антон обіграв Джеймі Кларка з рахунком 3:2.

У вечірньому поєдинку Казаков поступився Крейгру Стедману – 2:3.

Наразі українець посідає другу сходинку. У вівторок на нього очікують зустрічі з Хаммадом Міа та Ешлі Карті. У середу, 27 травня, він зіграє проти валлійця Олівера Сайкса.

За підсумками групового етапа два лідери зіграють фінальний поєдинок до 5 перемог.

Нагадаємо, нещодавно Ронні О'Салліван виграв престижний турнір Global Championship