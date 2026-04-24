Я ніби заходжу в дитячий садок: О'Салліван – про свій вік на чемпіонаті світу

Легенда снукеру 50-річний Ронні О'Салліван розповів, що відчуває свій вік на цьогорічному чемпіонаті світу, оскільки навколо багато молодих гравців.

Слова "Ракети" передає Metro.co.uk.

" Просто заходячи в кімнату для тренувань і гуляючи тут, я почуваюся трохи старим, бо багатьом по 22, 23 роки, це як зайти до дитячого садка".

Читайте також : Відео Фото Тиша та навушники: чому перегляд снукеру такий незвичний

О'Салліван згадав двох із молодих дебютантів, особливо похваливши 19-річного Стена Муді, який, на його думку, прямує до вершин.

"Стен нещодавно злегка кивнув мені. Він чудовий хлопець і чудовий гравець. У нього чудова гра з києм, і судячи з того, як він змінюється, я думаю, що він точно стане чемпіоном світу. "Ліам Пуллен – чудовий хлопець, мені подобається бачити всю цю молодь. Це викликає дещо незручне відчуття, коли думаєш: "А чому я досі тут?".

Ронні дебютував на ЧС-1993. Тоді йому було 17 років. Він змагається на World Snooker Championship 34-й рік поспіль.

Наступним суперником семиразового чемпіона світу буде Джон Хіггінс. Шотландець є ровесником Ронні. Хіггінс за кар'єру чотири рази ставав переможцем світової першості.

У фіналі ЧС вони перетнулися в 2001 році. Тоді перемогу здобув "Ракета" (18-14), але в театрі "Крусібл" за особистими зустрічами рахунок рівний – 3-3.

