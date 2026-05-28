Легендарний Хендрі назвав наступного китайця, який домінуватиме у снукері

Стівен Хендрі, шестиразовий чемпіон світу зі снукеру, впевнений, що слідом за Чжао Сіньтуном та У Іцзе Китай незабаром отримає ще одного гравця, який буде домінувати.

У коментарі для Metro.co.uk шотландець заявив, що бачить таким Чана Біньюя.

"На сьогоднішній день китайці захоплюють лідерство, два останніх чемпіони світу з цієї країни. Чжао Сіньтун у цьому сезоні виграв чотири турніри. Чан Біньюй, я думаю, наступний, кого ми побачимо, хто буде вигравати на великих турнірах", – сказав Хендрі.

Нагадаємо, українець Антон Казаков став переможцем турніру