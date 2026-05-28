Українець Казаков виграв турнір New Professionals
Антон Казаков
Pluto900
Український снукерист Антон Казаков став тріумфатором турніру New Professionals, який проходить за правилами "Снукер900" (15 хвилин фрейм, 20 секунд на удар).
В останній день він програв заключний матч групового етапу Оліверу Сайксу – 1:3. Але успішні виступи в попередні два дні гарантували Антону фінал достроково.
У вирішальному матчі він зійшовся з Крейгом Стедманом, який в 2019-му виграв у Києві "Кубок Незалежності".
Англієць поступово був попереду. Казаков наздоганяв, а в контровій партії був кращим.
Нагадаємо, на початку березня українець переміг на чемпіонаті Європи U-21 зі снукеру, чим гарантував собі дворічну картку в мейн-тур. Через тиждень він виграв чемпіонат Європи і в дорослій категорії.