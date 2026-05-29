Антон Казаков: Турнір за правилами снукер900 пройшов для мене нормально

Антон Казаков повертається до мейн-туру. Його підготовка до сезону проходить дуже активно.

За останні тижні він виступив на pro-am турнірі в Берні, а також став переможцем турніру New Professionals.

"Чемпіон" вирішив з ним поспілкуватися, щоб обговорити його виступи, новий формат гри, а також плани щодо підготовки до сезону.

– Снукер900. 15 хвилин на фрейм, 20 секунд на удар. Ти дуже уважно підходиш до вибору удару, вивчення позиції на столі. Наскільки тобі складно дався сам турнір?

– Навіть не знаю, з чого почати. Що 15 хвилин на фрейм, що 20 секунд на удар – це не так і мало, як багатьом здається. Правда, у другому матчі в групі я сильно поспішав. Часу ще було повно, я поспішав, бив, і через це промахувався багато простих куль. А так загалом турнір мені дався нормально.

– Я дивився матч проти Ешлі Карті. У четвертому фреймі тобі довелося, можна сказати, побігати. Рефері навіть допомагав діставати рест (спеціальна підставка для кия – прим.) з-під столу.

– Так-так. Буває таке. Там часу до кінця фрейму було не так багато, а він був попереду. Тому довелося ось так діяти.

x.com/Snookerlegends

– Зараз навіть не про перемогу мова. За турнір у тебе три сенчурі-брейки (133, 103, 102). У такому форматі очікував від себе такої серійності?

– Серійності можна було очікувати великої. Там стіл був з великими лузами, сукно досить нове – стіл швидкий. Грати на ньому досить просто.

Тому серійністю там нікого не здивуєш. Усі, якщо не помиляюся, крім Крейга Стедмана, зробили хоча б одну сотню. Це не дивно на таких лузах.

– Як взагалі виникла ідея взяти участь або, можливо, було якесь запрошення на цей турнір?

– Мене запросили після того, як я виграв чемпіонат Європи. Мені написали, запитали, чи хочу я зіграти. Я з радістю погодився взяти участь.

– У фіналі ти обіграв Крейга Стедмана, який у 2019 році виграв "Кубок Незалежності" у Києві. Ти тоді виграв турнір з 6-red. Ти пам'ятав, що колись він був в Україні?

– Так, я виграв на шести червоних. Крейга я й не забував (посміхається – прим.). Я грав з ним на багатьох аматорських турнірах після цього.

– У Берні ти, Юліан Бойко, Михайло Ларков, Денис Хмелевський дуже впевнено йшли. Практично всіх обігравали всуху, але британці того дня обіграли українців. Як тобі загалом той турнір?

– Ми грали в клубі, на клубних столах. Вони поміняли сукно перед турніром, але теж – три столи були з одним сукном, два – з іншим.

Загалом турнір непоганий, для статусу pro-am – відмінний. Скажімо так, ми всі в 1/4 фіналу досить погано зіграли. До чвертьфіналу, прямо скажемо, ні з ким із серйозних суперників не грали. Як тільки почали грати з солідними гравцями – всі програли. Турнір не дуже для нас вдався, але організація, як для аматорського турніру, була на досить хорошому рівні.

Звичайно, якщо порівнювати з турніром New Professionals і, наприклад, професійними турнірами, то різниця є, але загалом все було організовано дуже навіть непогано.

– Та ну, що значить не дуже зіграли. Александр Урсенбахер, Марк Кінг, хтось ще з колишніх профі вилетіли раніше.

– Марк Кінг, напевно, взагалі не тренується (посміхається – прим.). Дивно, що Урсенбахер програв Кінгу. Мені здається, Марк Кінг останнім часом не тренувався.

Те, що він обіграв Урсенбахера, – дивно. Швейцарець зіграв провально. Минулого сезону і в мейн-турі у нього справи йшли погано, тому, можливо, це не так вже й дивно.

– У кваліфікації ЧС з Діланом Емері вийшли справжні гойдалки. Все вирішувалося на десайдері. Минуло майже два місяці, але, можливо, є що сказати про той матч?

– Та що тут говорити. Він непогано грає, але шанси були. Можна було вигравати. Шанси завжди є.

And its Anton Kazakov who beats Jamie Clarke 3-2 with a 79 break in the decider! pic.twitter.com/p67INE07cc — Snooker Legends (@Snookerlegends) May 25, 2026

– До старту сезону буквально місяць. Як проходить підготовка? Побачимо тебе ще на якихось турнірах Снукер900 або pro-am турнірах?

– Мені здається, ніяких турнірів вже не буде. Початок сезону – 10 червня. Вже вийшла сітка – я знаю, з ким граю. Моїм суперником буде Джеймі Кларк у кваліфікації China Open. Старт – о 9:30 за англійським часом.

Спочатку будуть дві кваліфікації на два китайські турніри, потім – рейтингова Ліга.

Плани на цей час? Так, у Шеффілді домовляюся про спаринги, можливо, до когось поїду зіграти, але це навряд чи – складно буде реалізувати. Швидше за все, тільки в Шеффілді.