Казаков двома перемогами гарантував собі фінал турніру New Professionals

26 травня Антон Казаков чудово виступив на груповому етапу турніру New Professionals, який проходить за правилами "Снукер900" (15 хвилин фрейм, 20 секунд на удар).

У першому матчі дня український снукерист упевнено розібрався з Хаммадом Міа, здолавши того з рахунком 3:0. За 3 фрейми Антон оформив дві "сотні" (102 та 103).

Реклама:

У вечірньому поєдинку на Казакова очікував Ешлі Карті. Англійця Антон обіграв із рахунком 3:1.

Після двох ігрових днів українець очолює турнірну таблицю. За кожен виграний фрейм гравець отримує 1 бал. Також 1 бал йде в актив за сенчурі-брейк.

27 травня Антон зіграє проти Олівера Сайкса. Навіть поразка 0:3 все одно не вплине на вихід українського снукериста до фіналу, бо він уже не може впасти нижче другого місця.

Фінал також відбудеться 27 травня о 22:00 за київським часом. Гра триватиме до п'яти перемог.

Нагадаємо, в перший день Казаков виступив не так яскраво.

Підписуйтеся на телеграм-канал "Контрова партія (снукер на Champion.com.ua)".