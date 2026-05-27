Казаков двома перемогами гарантував собі фінал турніру New Professionals

Руслан Травкін — 27 травня 2026, 01:47
26 травня Антон Казаков чудово виступив на груповому етапу турніру New Professionals, який проходить за правилами "Снукер900" (15 хвилин фрейм, 20 секунд на удар).

У першому матчі дня український снукерист упевнено розібрався з Хаммадом Міа, здолавши того з рахунком 3:0. За 3 фрейми Антон оформив дві "сотні" (102 та 103).

У вечірньому поєдинку на Казакова очікував Ешлі Карті. Англійця Антон обіграв із рахунком 3:1.

Після двох ігрових днів українець очолює турнірну таблицю. За кожен виграний фрейм гравець отримує 1 бал. Також 1 бал йде в актив за сенчурі-брейк.

27 травня Антон зіграє проти Олівера Сайкса. Навіть поразка 0:3 все одно не вплине на вихід українського снукериста до фіналу, бо він уже не може впасти нижче другого місця.

Фінал також відбудеться 27 травня о 22:00 за київським часом. Гра триватиме до п'яти перемог.

Нагадаємо, в перший день Казаков виступив не так яскраво.

