Трамп розійшовся з дівчиною, О’Салліван обрав Саудівську Аравію: прев’ю Tour Championship

Снукерний сезон наближається до завершення. Перед довгоочікуваним чемпіонатом світу відбудеться Tour Championship – підсумковий турнір для найкращих гравців сезону.

Його головна особливість – участь лише топових снукеристів за сезонним рейтингом. Водночас не всі кваліфіковані гравці цього року вийдуть до столу (якщо ви слідкуєте за снукером – вгадаєте хто відмовився з першої спроби).

Розглянемо історію турніру, склад учасників, а на деяких із них зупинимося більш детально.

Tour Championship: історія та місце проведення

Tour Championship – відносно молодий турнір: уперше його провели у 2019 році. Спочатку локація змінювалася щороку, але з 2024-го змагання закріпилося в Манчестері.

Формат передбачає участь 12 найкращих гравців сезону, що робить його аналогом підсумкового турніру в тенісі.

Через невелику історію турніру явного домінатора поки що немає. Водночас варто відзначити Ніла Робертсона – дві перемоги та один фінал. Проте в "манчестерський період" австралієць виступає менш стабільно: у сезоні-2023/24 він вибув у чвертьфіналі, а в сезоні-2024/25 не зумів кваліфікуватися.

Окремо слід згадати перемогу Стівена Магвайра – на той момент шотландець ще входив до еліти. Тривалий час цей титул залишався його останнім, аж поки він не виграв Лігу чемпіонів у червні 2025-го.

Примітно, що Джадд Трамп досі не має в колекції титулу Tour Championship і навіть не доходив до фіналу. Цього року ця тенденція, ймовірно, збережеться, але про це поговоримо згодом.

Сітка та регламент

До переїзду в Манчестер у турнірі брали участь 8 гравців, але формат розширили до 12, додавши попередній раунд.

Структура класична: перша четвірка сезонного рейтингу автоматично потрапляє до чвертьфіналу, тоді як інші гравці стартують з першого раунду (5-й номер проти 12-го, 6-й – проти 11-го тощо).

Цьогоріч безпосередньо з чвертьфіналу розпочнуть виступи Ніл Робертсон, Чжао Сіньтун, Марк Селбі та Шон Мерфі.

Інші вісім гравців зіграють у першому раунді. Спочатку в турнірі не мав брати участь Марк Аллен (13-й у сезонному рейтингу), однак він отримав місце в сітці після відмови Ронні О'Саллівана (8-й номер рейтингу).

Кожен матч проходитиме у форматі "Best of 19". Тобто, для проходу далі треба виграти 10 фреймів.

Де Ронні О'Салліван?

"Ракета" на Близькому Сході. Погодьтеся, в теперішній час такий вираз звучить двояко.

Причини відмови від участі можуть бути різними – від бажання оптимально підготуватися до чемпіонату світу до комерційних зобов'язань перед цією країною.

О'Салліван відвідав власну академію, провів виставкові матчі та взяв участь у тренувальних сесіях із місцевими гравцями. Зокрема, він зіграв із найсильнішим саудівським снукеристом, який поки що не потрапив у мейн-тур.

Судячи з активності, Ронні поєднує підготовку до головного старту сезону з розвитком снукеру в регіоні.

Ronnie Crucible için çok hırslı.

- Ronnie tüm gün masadadır büyük ihtimal.



O sırada Ronnie: 🤸‍♂️



Şaka bi yana o mutluysa biz de mutluyuz. pic.twitter.com/RwNisWXyru — 147mag (@147Magtr) March 29, 2026

Хіггінс і захист титулу

Чинний переможець турніру Джон Хіггінс минулого року вкотре підтвердив статус представників "Class of '92" – разом із Ронні О'Салліваном і Марком Вільямсом.

Символічно, що цього року Хіггінс і Вільямс зустрінуться вже в першому матчі. Загальний вік обох гравців перевищує 100 років – унікальна ситуація для турнірів такого рівня.

Їхня попередня зустріч відбулася майже рівно рік тому – у чвертьфіналі чемпіонату світу, де валлієць вирвав перемогу з рахунком 13:12. Перед вирішальним фреймом глядачі стоячи вітали обох майстрів.

Втім, загальний баланс особистих зустрічей на рейтингових турнірах на користь "Чарівника з Вішоу" – 14:11.

What a moment this was



A standing ovation and nothing but respect between Mark Williams and John Higgins before they played out one of the biggest frames of their lives! #MagicMoments | @midnite | #HaloWorldChampionship pic.twitter.com/zgb3tjR5Zw — WST (@WeAreWST) April 30, 2025

Трамп і його настрій

Чимало снукерних пабліків повідомили, що перший номер світового рейтингу Джадд Трамп після двох років стосунків розійшовся з гонконзькою фігуристкою Мейсі Ма.

Judd Trump has split from his Hong Kong girlfriend Maisy Ma after a two-year relationship. 💔



The man’s having a tough season, both on and off the table. 😮‍💨 pic.twitter.com/3EWNlsesNF — SnookerLover (@Snooker147Lover) March 29, 2026

Ма – чотириразова чемпіонка Гонконгу серед юніорів і дворазова серед дорослих, однак на міжнародному рівні значних результатів не досягла: 15-те місце на юніорському чемпіонаті світу та 10-та позиція на Азійських іграх.

Сам Трамп проводить не надто переконливий сезон – наразі єдина перемога на German Masters. Особисті зміни можуть як вплинути на його самопочуття, так і стати додатковим джерелом мотивації. Відповідь побачимо вже в матчах у Манчестері.

Сіньтун перепише історію?

Чжао Сіньтун уже вписав своє ім'я в історію – у травні 2025 року він став першим представником Китаю, який виграв чемпіонат світу.

Водночас на Tour Championship китайські гравці традиційно виступали стримано. Дінь Джуньху двічі доходив до півфіналу, тоді як Ян Біньтао, Чжан Анда, Сяо Годун та У Іцзе не проходили далі одного чи двох (у новому форматі) матчів.

У 2022 році "Циклон" підходив до турніру в статусі одного з фаворитів. Молодий талант успішно проводив той сезон. Однак у напруженому першому матчі поступився Джону Хіггінсу – 9:10. Після цього він на певний час зник із топ-рівня через подальшу дискваліфікацію.

Тепер Чжао отримує новий шанс заявити про себе на цьому турнірі й поборотися за дебютний титул.

Призові гроші

Призовий фонд Tour Championship 2026 становить £500 000. Розподіл виглядає так:

Переможець – £150 000

Фіналіст – £60 000

Півфіналісти – по £40 000

Чвертьфіналісти – по £30 000

Учасники першого раунду – по £20 000

Де дивитися Tour Championship 2026?

Channel 5 и PlutoTV – трансляції у Великій Британії та Ірландії

Eurosport – трансляції в більшості країн Європи

стримінгові платформи Discovery+ та HBO Max – онлайн-перегляд у різних регіонах

сервіс WST Play – у країнах, де немає локального мовника

В Україні матчі традиційно доступні на телеканалах Eurosport, які входять до пакетів платформ MEGOGO та HBO Max.

Що далі?

Наступний етап сезону – чемпіонат світу в легендарному театрі "Крусібл" у Шеффілді. Нещодавно стало відомо, що арена прийматиме турнір щонайменше до 2045 року з можливістю продовження ще на п'ять років.

Винятком стане 2028 рік – тоді "Крусібл" закриють на реконструкцію. Планується збільшення місткості приблизно на 500 місць і модернізація інфраструктури.

World Snooker Championship стартує 18 квітня. Водночас українським уболівальникам варто звернути увагу і на кваліфікацію, яка відбудеться з 6 по 15 квітня в Шеффілді на арені English Institute of Sport.

Україну представлять Юліан Бойко, Михайло Ларков і Антон Казаков – усі розпочнуть із першого раунду. Бойку не вистачило лише кількох сотень рейтингових очок, щоб увійти до топ-80 і стартувати з другого кола. У 2023 та 2025 роках він долав два раунди кваліфікації, але потім вибував.

Ларков дебютує на цьому рівні, тоді як Казаков уже має досвід виступів. Зокрема, торік він провів напружений матч проти Джиммі Вайта, який завершився в контровій партії перемогою англійця (10:9).

Нещодавно "Чемпіон" зробив велике інтерв'ю зі снукеристом.