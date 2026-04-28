Ми з Трампом хороші друзі: іранець – про свій успіх на чемпіонаті світу

Іранець Хоссейн Вафаеї вперше за кар'єру став чвертьфіналістом чемпіонату світу. Він здолав Джадда Трампа (13-12).

У коментарі для пресслужби WST "Принц Персії" зізнався, що дуже щасливий від успіху.

Це був складний матч, ми постійно наступали на п'яти один одному, рухаючись до перемоги. Я такий радий, що мені вдалося її здобути".

Хоссейн також сказав, що Трамп – його близький друг.

"Я люблю Джадда. Ми добрі друзі, і я дуже його поважаю. Він та його брат – чудова команда. Він сказав мені, що я маю вірити у свою перемогу. Сподіваюся, у мене це вийде.

Я переміг першого номера. Я не хочу надто багато думати про майбутнє. Мені все одно, з ким я гратиму. Їм має бути не байдуже, з ким вони грають".