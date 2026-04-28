Ми з Трампом хороші друзі: іранець – про свій успіх на чемпіонаті світу
Іранець Хоссейн Вафаеї вперше за кар'єру став чвертьфіналістом чемпіонату світу. Він здолав Джадда Трампа (13-12).
У коментарі для пресслужби WST "Принц Персії" зізнався, що дуже щасливий від успіху.
"Я не нервував. Я насолоджувався кожною хвилиною. Це було фантастичне почуття протистояти першому номеру світового рейтингу.
Це був складний матч, ми постійно наступали на п'яти один одному, рухаючись до перемоги. Я такий радий, що мені вдалося її здобути".
Хоссейн також сказав, що Трамп – його близький друг.
"Я люблю Джадда. Ми добрі друзі, і я дуже його поважаю. Він та його брат – чудова команда. Він сказав мені, що я маю вірити у свою перемогу. Сподіваюся, у мене це вийде.
Я переміг першого номера. Я не хочу надто багато думати про майбутнє. Мені все одно, з ким я гратиму. Їм має бути не байдуже, з ким вони грають".
У межах 1/4 фіналу суперником Вафаеї буде 22-річний китаєць У Іцзе, який також уперше дійшов до такої стадії.
