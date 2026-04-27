Хіггінс "вчепився" в О'Саллівана, Трамп обходить іранця: результати матчів на чемпіонаті світу

Вчора, 26 квітня, продовжилися матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу зі снукеру, який традіційно проходить у шеффілдському театрі "Крусібл".

В обід свій матч дограли Чжао Сіньтун і Дінь Джуньху. Чинний чемпіон світу обіграв легендарного для своєї країни Діна з рахунком 13-9.

Слідом за ними свої поєдинки продовжили ще дві пари: Ніл Робертсон – Кріс Вейклін та Джадд Трамп – Хоссейн Вафаеї.

Австралієць чудово провів сесію, забравши аж шість фреймів із восьми, тому перед сьогоднішнім продовженням поєдинку матиме солідний гандикап (10-6).

Трамп мав проблеми з іранцем. В один момент "Принц Персії" навіть вирвався вперед – 7-6. Але надалі "Туз"забрав решту три фрейми солідними брейками: 100, 74, 94.

Дві сесії за день провели Марк Селбі та У Іцзе. Досить неочікувано, але топовий талант наразі обігрує чотириразового чемпіона світу з рахунком 9-7.

Зазначимо, що Селбі на початку гри вів 2-0, оскільки робив солідні "сотні" (123 та 124), але надалі майже кожен рівний фрейм залишався за на 20 років (42 проти 22) молодшим китайцем.

Окрасою вечірнього слоту стала друга сесія між Ронні О'Салліваном і Джоном Хіггінсом.

"Ракета" спокійно контролював хід гри (8-3 та 9-4), але шотландець довів, що також є досить титулованим виконавцем.

У останніх трьох фреймах він десь помилявся менше, а десь везіння було на його боці. О'Салліван щоразу робив брейки на 50+ очок, але цього виявлялося замало.

Ронні все ще має невелику перевагу (9-7), однак у цій зустрічі все одно ясно далеко не все.

Снукер – чемпіонат світу 2026

1/8 фіналу, 26 квітня

