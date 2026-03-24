Чемпіонат світу залишиться в легендарному театрі до 2045 року

Міська рада Шеффілда та керівництво World Snooker Tour домовилися про нову угоду. Тепер чемпіонат світу зі снукеру залишиться в театрі "Крусібл" до 2045 року.

Про це повідомила пресслужба WST.

Додається, що контракт може бути продовжено до 2050 року. ЧС зі снукеру в "Крусіблі" відбувається з 1977-го.

Організатори збираються покращити умови для глядачів, а також розширити будівлю на 500 додаткових місць.

Чемпіонат продовжуватиме проводитися в "Крусіблі" в його нинішньому дизайні до 2028 року. Протягом запланованого періоду реконструкції очікується, що захід тимчасово буде проведено на альтернативному місці, перш ніж повернутися до трансформованого театру.

"Понад 50 років я пропагую спорт у всьому світі, але жоден майданчик на цій планеті не означає для мене більше, ніж "Крусібл". Я дуже радий, що після тривалого періоду зустрічей та обговорень ми нарешті домовилися про проведення Чемпіонату світу в його історичному місці – "Крусіблі". Я маю подякувати міській раді Шеффілда за всю їхню наполегливу працю, спрямовану на те, щоб цей чудовий турнір залишався своїм духовним домом", – сказав Баррі Гірн, президент Matchroom Sport.

"Я радий сьогоднішньому підтвердження того, що театр і місто залишатимуться господарями відомого чемпіонату світу зі снукеру щонайменше протягом наступних двох десятиліття", – заявив Кір Стармер, прем'єр Великої Британії.

Цьогорічний чемпіонат світу триватиме з 18 квітня по 4 травня, де 16 найкращих гравців світу та 16 гравців, які пройдуть кваліфіковацію будуть змагатися за трофей, а також головний приз у розмірі 500 000 фунтів стерлінгів. Захід має загальну аудиторію 771 мільйона людей по всьому світу.

