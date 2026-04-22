Успішний старт Трампа та О'Саллівана: результати матчів чемпіонату світу

Вчора, 22 квітня, продовжилися матчі чемпіонату світу зі снукеру, який проходить у шеффілдському театрі "Крусібл".

Лідер світового рейтингу Джадд Трамп слабко розпочав поєдинок із Гері Вілсоном і поступався 1-4, але наступні чотири фрейми залишилися за "Тузом". Десь допомагали флюки (випадкові влучання), десь він демонстрував свою майстерність.

У вечірній сесії Трамп розвинув лідерство. Гері довелося йти ва-банк, що призвело до невірних атак. У підсумку Джадд забрав матч із рахунком 10-5.

Вчора першу сесію відіграв і Ронні О'Салліван. "Ракета" тепер має солідну перевагу – 7-2 у матчі з Хе Гоцянем. Китаєць чудово влучав дальні удари, але робив помилки на більш простих кулях чи при відіграшах.

Ронні продовжив свою рекордну серію участей на чемпіонаті світу.

Валлієць Ліам Пуллен дав гідний опір Крісу Вейкліну, але відстає від досвідченішого суперника (4-5).

У Іцзе без особливих проблем дотис свого земляка Лея Пейфаня. Гравцям вистачило всього 12 фреймів (10-2).

А ось Шон Мерфі та Фан Чженьї, навпаки, дійшли до десайдера. Китаєць жодного разу не був попереду, але здавалося, що шокує іменитого англійця.

Втім, у контровій партії Фан через неправильне рішення віддав позицію, маючи лідерство за очками (53:17). Мерфі свій шанс використав, оформивши брейк на 50 очок.

Снукер – чемпіонат світу 2026

20 квітня, 1/16 фіналу

Нагадаємо, зіркова Ріан Еванс оцінила перспективи Ронні О'Саллівана на World Snooker Championship 2026.

Читайте також : Хіггінс висловив припущення, що Шотландія більше ніколи не підготує чемпіона світу

