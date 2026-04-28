Трамп вибув від іранця, фіаско О'Саллівана та Селбі: результати матчів на чемпіонаті світу

Руслан Травкін — 28 квітня 2026, 05:32
Трамп вибув від іранця, фіаско О'Саллівана та Селбі: результати матчів на чемпіонаті світу
WST

Вчора, 27 квітня, завершилася стадія 1/8 фіналу на чемпіонаті світу зі снукеру.

У денній сесії за путівку далі боролися Ронні О'Салліван і Джон Хіггінс.

"Ракета" мав перевагу (9-7), але шотландець продемонстрував характер. Гра в підсумку перейшла в контрову парітю, де кращим був Джон.

О'Салліван прокоментував виліт із чемпіонату світу
Хіггінс захопливо відгукнувся про О'Саллівана після того, як вибив його з чемпіонату світу

22-річний У Іцзе та старший на 20 років Марк Селбі також були близькі до десайдера. У фреймі №24 англієць старався ставити снукери – суперник фолив.

Утім, і сам Марк у важливий момент сфолив, а потім не забив просту червону. Іцзе для перемоги треба було влучити кілька куль, що він і зробив.

Також десайдер очікував глядачів і під час поєдинку Джадд Трамп – Хоссейн Вафаеї. Перший номер світового рейтингу мав непоганий гандикап (10-7). "Принц Персії" забрав чотири фрейми поспіль.

Надалі "Туз" відігрався й вийшов уперед (12-11), але в наступних двох фреймах Хоссейн був нестримний (брейки на 106 та 91 очко).

І лише в матчі Ніл Робертсон – Кріс Вейклін не вийшло інтриги. Австралієць здобув комфортну перемогу з рахунком 13-7.

Снукер – ЧС-2026
1/8 фіналу, 27 квітня

Нагадаємо, Стівен Хендрі та Стів Девіс похвалили молодого китайця.

