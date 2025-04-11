Легенда снукеру оцінив шанси Вілсона захистити титул чемпіона світу

Семиразовий чемпіон світу зі снукеру шотландець Стівен Хендрі вважає, що Кайрену Вілсону буде важко захистити свій титул переможця World Snooker Championship, але він, безумовно, буде в списку фаворитів.

Слова Хендрі цитує Metro.co.uk.

"Думаю, Кайрен Вілсон почуватиметься комфортно. Йому подобається бути чинним чемпіоном. Мені здається, він має потрібний настрій. І його, безумовно, слід враховувати серед потенційних переможців. У цьому немає жодних сумнівів", – заявив Хендрі.

56-річний Хендрі був лідером світового рейтингу снукеру з квітня 1990 до серпня 1998 року. За кар'єру він 7 разів (1990, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 та 1999) вигравав World Snooker Championship.

Зазначимо, що шотландець вважає фаворитом майбутнього чемпіонату англійця Марка Селбі.

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Чемпіонат світу-2025 стартує 19 квітня. Українець Юліан Бойко з перемоги розпочав виступ у кваліфікації до ЧС зі снукеру.

Нагадаємо, колишнього чемпіона світу зі снукеру Грема Дотта звинуватили в сексуальних злочинах над дітьми.