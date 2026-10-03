Трамп прокоментував феноменальну перемогу над Селбі

У матчі 1/4 фіналу снукерного турніру Shenzhen Open 2026 зійшлися зіркові Джадд Трамп і Марк Селбі. Джадд розгромив суперника.

У коментарі для пресслужби WST "Туз" зазначив, що задоволений таким успіхум.

Попередні їхні поєдинки були під час фіналів Champion of Champions та UK Championship, де тріумфатором ставав Марк.

"У тих двох фіналах він виявився сильнішим за мене, але до цього у мене був дуже хороший баланс матчів з Марком, тому в глибині душі я знав, що здатний його обіграти.

Зробити це у такому стилі непросто. Було важливо добре розпочати матч та чинити на нього тиск. Четвертий фрейм був ключовим, тому що він мав шанс зачистити стіл і зробити рахунок 3-1, так що було вкрай важливо, що йому це не вдалося.

Починаючи з чвертьфіналу, на турнірі ти справді починаєш почуватися живим – вже бачиш фінішну пряму. Зазвичай, саме тоді я додаю в грі.

У Шеньчжені чудова відвідуваність. Коли я сьогодні вийшов до столу, то був приємно вражений тим, скільки людей прийшло. Було приємно отримати таку підтримку та добре зіграти перед цими глядачами", – сказав Джадд.