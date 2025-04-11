Легендарний театр може втратити нагоду приймати чемпіонат світу

Легендарний театр у місті Шеффілд "Крусібл" ("Crusible") може втратити можливість проводити World Snooker Championship після 2027 року, коли закінчиться чинний контракт.

Про це повідомляє BBC.

"Крусібл", який вміщує лише 980 осіб, щороку проводить найбільшу снукерну подію з 1977 року.

У квітні 2024 року колишній голова Світового снукерного туру Баррі Хірн сказав, що подія може залишитися в Шеффілді, лише якщо театр буде реконструйовано або якщо буде побудована нова арена.

"Протягом останніх 12 місяців ми провели конструктивні розмови з національним урядом і ключовими партнерами щодо Чемпіонату світу зі снукеру після 2027 року. Через делікатний і комерційний характер цих поточних дискусій, під час цьогорічного заходу не буде оголошено про майбутнє World Snooker Championship. Коли ми зможемо поділитися додатковою інформацією з мільйонами шанувальників снукеру в усьому світі та з жителями Шеффілда, ми надамо оновлену інформацію", – йдеться в заяві міської ради Шеффілда.

Деякі гравці, зокрема Ронні О'Салліван та іранець Хоссейн Вафаї, критикували зал за те, що він занадто малий, але чемпіон 2005 року Шон Мерфі назвав його "святою землею" для змагань.

В якості можливих альтернатив для проведення турніру були запропоновані Китай і Саудівська Аравія.

Чемпіонат світу-2025 стартує 19 квітня. Українець Юліан Бойко з перемоги розпочав виступ у кваліфікації до ЧС зі снукеру.

Нагадаємо, колишнього чемпіона світу зі снукеру Грема Дотта звинуватили в сексуальних злочинах над дітьми.