Трамп зробив із Селбі глядача, Мерфі без реваншу: результати Shenzhen Open 2026

У місті Шеньжень завершилися чвертьфінальні поєдинки снукерного турніру Shenzhen Open 2026.

Найцікавішим матчем за іменами мала стати зустріч між Джаддом Трампом і Марком Селбі, однак в ній не було інтриги.

"Туз" провів феноменальний матч. Джадд у кожному фреймі робив заліковий підхід (63, 52, 77, 51, 59).

Загалом за гру Селбі зробив усього 77 ударів та набрав 111 очок.

Не менш цікавою була дуель Шона Мерфі та У Іцзе – фіналістами World Snooker Championship 2026.

Що цікаво, третя поспіль гра між цими снукеристами доходить до десайдера. Іцзе та "чарівник" цього року загалом зустрічалися вже вчетверте. Кожного разу тріумфував представник Піднебесної.

This kid Wu is owning Murphy this year. 🫢#ShenzhenOpen pic.twitter.com/bMOPpR9UE6 — SnookerLover (@Snooker147Lover) October 2, 2026

Англієць Джиммі Робертсон на куражі вибив Кріса Вейкліна з рахунком 5:3. 40-річний Робертсон дебютував серед професіоналів ще в сезоні-2002/03 (щоправда, відразу вибув із мейн-туру), але для нього це перший півфінал з лютого 2022-го, коли він дійшов до цієї стадії на Players Championship.

Юань Сицзюнь обіграв досвідченого Майкла Холта. Після чотирьох партій рахунок був рівний, але кінцівку 26-річний китаєць профів чудово.

Зокрема, під час фреймів №5 і №7 відзначився солідними сенчурі-брейками на 116 та 139 очок.

Снукер – Shenzhen Open 2026

1/4 фіналу, 2 жовтня

Джадд Трамп (Англія) – Марк Селбі (Англія) 5:0

У Іцзе (Китай) – Шон Мерфі (Англія) 5:4

Джиммі Робертсон (Англія) – Кріс Вейклін (Англія) 5:3

Юань Сицзюнь (Китай) – Майкл Холт (Англія) 5:2

Пари 1/2 фіналу:

Джадд Трамп (Англія) – У Іцзе (Китай)

Юань Сицзюнь (Китай) – Джиммі Робертсон (Англія)

Матчі відбудуться у суботу, 3 жовтня. В Україні поєдинки турніру доступні на телеканалах Eurosport та Eurosport 2.

Гравці, які завершать свої виступи на півфінальній стадії, збагатяться на 34,5 тисяч фунтів. Фіналіст отримає 76 тисяч, переможець – 177 тисяч.

Нагадаємо, Юліан Бойко розповів, чи спілкується з іншими гравцями зі Східної Європи.