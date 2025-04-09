Бойко розгромив суперника і пробився у другий раунд кваліфікації ЧС зі снукеру

Український снукеріст Юліан Бойко стартував у кваліфікації до чемпіонату світу з розгромної перемоги над Ендрю Паджеттом.

Гра завершилась із рахунком 10:2, а представник України виконав два сенчурі-брейка (129 та 128 очок).

У другому раунді на Бойка очікує англієць Луїс Хіткот. Кваліфікація відбуватиметься з 7 по 16 квітня в Англійському інституті спорту міста Шеффілд. Для того, щоб вийти у 1/16 фіналу ЧС, Юліану потрібно здолати ще трьох суперників.

BOIKO WINS IN STYLE! 🇺🇦



The youngster, who has already secured a tour card, finished with a flourish against Andrew Pagett to book his spot in QR2!#WorldChampionship pic.twitter.com/POuK8VotBZ — WST (@WeAreWST) April 8, 2025

У ще одному матчі кваліфікації Антон Казаков у 19-фреймовому поєдинку поступився Джиммі Вайту 10:9. За рахунку 7:3 українець втратив усю перевагу та програв вирішальну партію.

Нагадаємо, напередодні Юліан Бойко виграв золото на чемпіонаті Європи U-21.