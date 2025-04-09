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Бойко розгромив суперника і пробився у другий раунд кваліфікації ЧС зі снукеру

Володимир Максименко — 9 квітня 2025, 07:30
Бойко розгромив суперника і пробився у другий раунд кваліфікації ЧС зі снукеру
Юліан Бойко
Getty Images

Український снукеріст Юліан Бойко стартував у кваліфікації до чемпіонату світу з розгромної перемоги над Ендрю Паджеттом.

Гра завершилась із рахунком 10:2, а представник України виконав два сенчурі-брейка (129 та 128 очок).

У другому раунді на Бойка очікує англієць Луїс Хіткот. Кваліфікація відбуватиметься з 7 по 16 квітня в Англійському інституті спорту міста Шеффілд. Для того, щоб вийти у 1/16 фіналу ЧС, Юліану потрібно здолати ще трьох суперників.

У ще одному матчі кваліфікації Антон Казаков у 19-фреймовому поєдинку поступився Джиммі Вайту 10:9. За рахунку 7:3 українець втратив усю перевагу та програв вирішальну партію.

Нагадаємо, напередодні Юліан Бойко виграв золото на чемпіонаті Європи U-21.

снукер Юліан Бойко

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