Бойко розгромив суперника і пробився у другий раунд кваліфікації ЧС зі снукеру
Юліан Бойко
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Український снукеріст Юліан Бойко стартував у кваліфікації до чемпіонату світу з розгромної перемоги над Ендрю Паджеттом.
Гра завершилась із рахунком 10:2, а представник України виконав два сенчурі-брейка (129 та 128 очок).
У другому раунді на Бойка очікує англієць Луїс Хіткот. Кваліфікація відбуватиметься з 7 по 16 квітня в Англійському інституті спорту міста Шеффілд. Для того, щоб вийти у 1/16 фіналу ЧС, Юліану потрібно здолати ще трьох суперників.
У ще одному матчі кваліфікації Антон Казаков у 19-фреймовому поєдинку поступився Джиммі Вайту 10:9. За рахунку 7:3 українець втратив усю перевагу та програв вирішальну партію.
Нагадаємо, напередодні Юліан Бойко виграв золото на чемпіонаті Європи U-21.