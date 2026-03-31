Бойко, Казаков і Ларков дізналися суперників у кваліфікації на чемпіонат світу

Відбулося жеребкування кваліфікації на чемпіонат світу зі снукеру. Трійка українських гравців дізналися суперників.

Результати жеребкування опублікувала пресслужба World Snooker Tour.

Юліан Бойко розпочне виступи з другого раунду кваліфікації. Таке право він отримав через відмову Санні Акані та дискваліфікацію Грема Дотта. Дотт відсторонений від змагань уже тривалий час через звинувачення в педофілії.

Українець зіграє з переможцем пари Мітчелл Манн – Ван Сіньбо.

34-річний Манн має за плечима 10 років досвіду в мейн-турі. Двічі грав у чвертьфіналах рейтингового турніру.

Сіньбо – перспективний китайський снукерист, який дійшов до фіналу юнацького чемпіонату світу, де програв Михайлу Ларкову, але вихід у фінал і дозволив йому отримати запрошення в кваліфікацію.

17-річний Михайло Ларков зіграє з досвідченим шотландцем Россом Мьюїром. 30-річний гравець у мейн-турі проводить свій дев'ятий рік.

21-річний Антон Казаков за право вийти в другий раунд буде боротися з валійцем Діланом Емері. Старший на 4 роки Емері також був досить успішний серед юніорів – вигравав ЧС U-16 та Євро серед U-21.

Казаков кілька тижнів тому виграв Євро серед у віковій категорії U-21 цього року, а потім став тріумфатором і дорослого ЧЄ.

Кваліфікація на чемпіонат світу

06.04. Росс Мьюїр (Шотландія) – Михайло Ларков (Україна). Старт – 18:30 за київським часом

06.04. Ділан Емері (Вельс) – Антон Казаков (Україна). Старт – 18:30 за київським часом.

08.04. Юліан Бойко (Україна) – Мітчелл Манн (Англія)/Вань Сіьнбо (Китай). Старт – 18:30 за київським часом.

Кваліфікаційні поєдинки на чемпіонат світу відбудуться 6-11 квітня в Шеффілді на арені "English Institute of Sport".

Найкращий результат Юліана – третій раунд (2023, 2025). Антон Казаков минулого року пройшов перший раунд, але потім вибув від Джиммі Вайта. Ларков дебютує на такому рівні.

