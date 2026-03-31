Трамп зламав хід гри з Алленом: результати Tour Championship

Руслан Травкін — 31 березня 2026, 05:17
У місті Манчестер розпочався турнір Tour Championship, на якому змагаються 12 найкращих снукеристів у сезоні-2025/26.

Вчора, 30 березня, стартували три матчі, але через особливості регламенту завершився лише один.

Джадд Трамп розібрався з Марком Алленом. У попередні 5 років Трамп залишав турнір відразу після першого матча.

Здавалося, що ця серія продовжиться. Північноірландець повів з рахунком 4-0, хоч і не зробив жодної серії на 50+.

"Туз" не здався і до кінця денної сесії зрівняв рахунок – 4-4.

Вечірня сесія видалася результативнішою від обох гравців, навіть Аллен розійшовся і показав два потужні сенчурі брейки (обидва рази по 121), але переможцем став саме Джадд.

У першій половині дня свою першу сесію відіграли Баррі Хокінс і Тепчая Ун-Ну. Досвідчений англієць сьогодні матиме перевагу, ведучи 5-3.

У вечірній сесії стартував поєдинок між Крісом Вейкліном та У Іцзе. Англієць забрав фрейм №1, але далі молодий китаєць практично не помилявся, що й дозволило виграти з рахунком 6:2.

Снукер – Tour Championship 2026
30 березня, перший раунд

  • Джадд Трамп (Англія) – Марк Аллен (Північна Ірландія) 10-8
  • Баррі Хокінс (Англія) – Тепчая Ун-Ну (Таїланд) 5-3 (матч буде дограно сьогодні)
  • У Іцзе – Кріс Вейклін (Англія) 6-2 (матч буде дограно сьогодні)

Також сьогодні буде зіграно поєдинок між легендами цього виду спорту Марком Вільямсом і Джоном Хіггінсом. Востаннє вони перетиналися ще на ЧС-2025, де видали максимальні 25 фреймів. 

