Українець Ларков – чемпіон світу зі снукеру серед юніорів
У столиці Болгарії, Софії, завершився чемпіонат світу зі снукеру серед юніорів. Переможцем став 17-річний українець Михайло Ларков.
У фіналі він здолав китаця Вана Сіньбо з рахунком 5:2. Ларков за перемогу отримав дворічну картку в мейн-тур, де вже виступає Юліан Бойко.
Михайло Ларков (Україна) – Ван Сіньбо (Китай) 5:2
Михайло добре стартував і довів перевагу до 4:1. Фрейм №5 запам'ятався тривалою боротьбою на кольорових кулях, але Ван так і не спіймав українця, хоча кілька разів чудово поставив снукери.
Наступний фрейм залишився за Сіньбо, але потім Ларков розпочав брейком на 60 очок. Після цього китаєць зробив фол і перевага складала 64 очки.
Потім Михайло влучив червону, а Ван випадково відправив до лузи биток.
На груповому етапі Ларков переміг з рахунокм 3:0 Адьяна Ікбала (Шотландія), Вільяма Топмсона (Англія) та Войцеха Совінського (Польща). В останньому турі програв "нейтральному" Андрію Гладику (2:3).
У плейоф раунді Михайло продовжив демонструвати впевненість: 4:0 над Мікаелом Нерсісяном, 4:3 над Ікбалом, а потім здолав Вана Сінчжуня (4:1).
14-річний Сінчжунь минулого року отримав вайлд-кард на турнір International Championship, де вибив чемпіонку світу Бай Юлу (6:4) та ледь не обіграв Шона Мерфі (5:6). Титулований англієць його нагородив компліментами після цього.
Сьогодні, 23 січня, він розгромив Пріна Рамуда (4:0) з Таїланду, а в фіналі здолав саме Сіньбо.
Ларков стане третім представником України в професійному турі. З 2022 по 2024 там виступав Антон Казаков, але не зумів закріпитися після отримання дворічної ліцензії.
Казаков також вигравав WSF Junior Championship у 2022 році.