Українець Ларков – чемпіон світу зі снукеру серед юніорів

У столиці Болгарії, Софії, завершився чемпіонат світу зі снукеру серед юніорів. Переможцем став 17-річний українець Михайло Ларков.

У фіналі він здолав китаця Вана Сіньбо з рахунком 5:2. Ларков за перемогу отримав дворічну картку в мейн-тур, де вже виступає Юліан Бойко.

WSF Junior Championship 2026 U-19 – снукер

Фінал, 23 січня

Михайло Ларков (Україна) – Ван Сіньбо (Китай) 5:2

🏆 LARKOV IS WSF JUNIOR CHAMPION TO EARN WORLD SNOOKER TOUR CARD! 🎫



Michael Larkov has defeated Wang Xinbo 5-2 to win the 2026 WSF Junior Championship at the Hotel Marinela in Sofia, Bulgaria.



More follows...#WSF2026 pic.twitter.com/LPSPb6tPBm — World Snooker Federation (@WorldSnookerFed) January 23, 2026

Михайло добре стартував і довів перевагу до 4:1. Фрейм №5 запам'ятався тривалою боротьбою на кольорових кулях, але Ван так і не спіймав українця, хоча кілька разів чудово поставив снукери.

ONE AWAY 🇺🇦



Michael Larkov leads Wang Xinbo 4-1 in the WSF Junior Championship final!



He needs just one more frame to secure the title and a two-year @WeAreWST tour card 🏆🎟️



📺 Watch live 👉 https://t.co/kdNwtY1IPf#WSF2026 pic.twitter.com/av0HLhKOCB — World Snooker Federation (@WorldSnookerFed) January 23, 2026

Наступний фрейм залишився за Сіньбо, але потім Ларков розпочав брейком на 60 очок. Після цього китаєць зробив фол і перевага складала 64 очки.

Потім Михайло влучив червону, а Ван випадково відправив до лузи биток.

На груповому етапі Ларков переміг з рахунокм 3:0 Адьяна Ікбала (Шотландія), Вільяма Топмсона (Англія) та Войцеха Совінського (Польща). В останньому турі програв "нейтральному" Андрію Гладику (2:3).

У плейоф раунді Михайло продовжив демонструвати впевненість: 4:0 над Мікаелом Нерсісяном, 4:3 над Ікбалом, а потім здолав Вана Сінчжуня (4:1).

14-річний Сінчжунь минулого року отримав вайлд-кард на турнір International Championship, де вибив чемпіонку світу Бай Юлу (6:4) та ледь не обіграв Шона Мерфі (5:6). Титулований англієць його нагородив компліментами після цього.

Сітка плейоф. Півфінали та фінал ще не оновився

Сьогодні, 23 січня, він розгромив Пріна Рамуда (4:0) з Таїланду, а в фіналі здолав саме Сіньбо.

Ларков стане третім представником України в професійному турі. З 2022 по 2024 там виступав Антон Казаков, але не зумів закріпитися після отримання дворічної ліцензії.

Казаков також вигравав WSF Junior Championship у 2022 році.