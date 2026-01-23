Українська правда
Чемпіон Більярд

Українець Ларков – чемпіон світу зі снукеру серед юніорів

Руслан Травкін — 23 січня 2026, 18:06
Михайло Ларков
У столиці Болгарії, Софії, завершився чемпіонат світу зі снукеру серед юніорів. Переможцем став 17-річний українець Михайло Ларков.

У фіналі він здолав китаця Вана Сіньбо з рахунком 5:2. Ларков за перемогу отримав дворічну картку в мейн-тур, де вже виступає Юліан Бойко.

WSF Junior Championship 2026 U-19 – снукер
Фінал, 23 січня

Михайло Ларков (Україна) – Ван Сіньбо (Китай) 5:2

Михайло добре стартував і довів перевагу до 4:1. Фрейм №5 запам'ятався тривалою боротьбою на кольорових кулях, але Ван так і не спіймав українця, хоча кілька разів чудово поставив снукери.

Наступний фрейм залишився за Сіньбо, але потім Ларков розпочав брейком на 60 очок. Після цього китаєць зробив фол і перевага складала 64 очки. 

Потім Михайло влучив червону, а Ван випадково відправив до лузи биток.

На груповому етапі Ларков переміг з рахунокм 3:0 Адьяна Ікбала (Шотландія), Вільяма Топмсона (Англія) та Войцеха Совінського (Польща). В останньому турі програв "нейтральному" Андрію Гладику (2:3).

У плейоф раунді Михайло продовжив демонструвати впевненість: 4:0 над Мікаелом Нерсісяном, 4:3 над Ікбалом, а потім здолав Вана Сінчжуня (4:1).

14-річний Сінчжунь минулого року отримав вайлд-кард на турнір International Championship, де вибив чемпіонку світу Бай Юлу (6:4) та ледь не обіграв Шона Мерфі (5:6). Титулований англієць його нагородив компліментами після цього.

Сітка плейоф. Півфінали та фінал ще не оновився
Сьогодні, 23 січня, він розгромив Пріна Рамуда (4:0) з Таїланду, а в фіналі здолав саме Сіньбо.

Ларков стане третім представником України в професійному турі. З 2022 по 2024 там виступав Антон Казаков, але не зумів закріпитися після отримання дворічної ліцензії.

Казаков також вигравав WSF Junior Championship у 2022 році. 

