Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Більярд

18 перемог поспіль: Казаков – чемпіон Європи

Руслан Травкін — 15 березня 2026, 01:35
Антон Казаков
x.com/WPBSAofficial

У іспанському місті Грандія завершився чемпіонат Європи зі снукеру.

Переможцем став українець Антон Казаков, який у фіналі здолав англійця Олівера Cайкса з рахунком 5:4.

Снукер – чемпіонат Європи
Фінал, 14 березня

Антон Казаков (Україна) – Олівер Сайкс (Англія) 5:4

Зазначимо, що тиждень тому Антон став чемпіоном Європи U-21. Українець став першим, хто зумів в один рік виграти і молодіжний і дорослий чемпіонат Європи.

Загалом за ці два турніри його переможна серія склала 18 поєдинків поспіль.

У 1/4 фіналу він вибив Владіслава Градінарі з Молдови (4:1), а в півфіналі розібрався з досвідченим фіном Робіном Халлом (4:2), який кілька років виступав у мейн-турі. Халл ставав чемпіоном Європи в 1997 та 2013 роках.

Нещодавно чемпіоном світу серед U-18 став Михайло Ларков.

Останні новини