О'Салліван вибув, Годуна не врятував максимум: результати турніру Shanghai Masters

У вівторок, 28 липня, завершилися матчі 1 раунду снукерного турніру Shanghai Masters, а також відбулася більша частина поєдинків 2 етапу.

Центральним поєдинком можна вважати протистояння Ронні О'Саллівана та Кайрена Вілсона.

"Воїн" успішно розпочав гру, повівши 3:1. Після 15-хвилинної перерви О'Салліван нагадав себе праймових часів – три сенчурі-брейки поспіль (100, 111, 131).

Останнє слово залишилося за Кайреном. Чемпіон світу 2024 року забрав три фрейми поспіль і матч.

Сяо Годун в грі з Нілом Робертсоном оформив максимальний брейк. Загалом він вів 5:2, але "Центуріон" у складний момент не здався. Ніл забрав 4 фрейми поспіль.

Не менш драматичним була зустріч між Марком Вільямсом і Крісом Вейкліном. Англієць повів із рахунком 3:0. Валлієць проявив усю свою майстерність та характер – 6:5.

Джадд Трамп у першій для себе грі сезону мав проблеми з досвідченим Баррі Гокінсом. Після 8 партій була нічия, але "Туз" діяв набагато краще під час вирішального відрізку гри.

Снукер – Shanghai Masters 2026