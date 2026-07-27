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Ронні переміг, Селбі не врятували дві "сотні": результати турніру Shanghai Masters

Руслан Травкін — 27 липня 2026, 20:24
Ронні переміг, Селбі не врятували дві сотні: результати турніру Shanghai Masters
WST

У понеділок, 27 липня, відбувся перший день снукерного турніру Shanghai Masters 2026. Було зіграно шість поєдинків першого раунду.

Легенда цього виду спорту Ронні О'Салліван не мав проблем із володарем Wild Card Лю Ліньхао – 6:1.

Вибули з гри ще три китайці, які також потрапили на турнір завдяки запрошенню від організаторів.

Танг Хевен не зумів виграти жодного фрейму в Кріса Вейкліна. Яо Дунчен із рахунком 2:6 програв ветерану китайського снукера Діну Джуньху. "Дракон" за гру оформив солідні чотири сенчурі-брейки (140, 125, 108, 103).

Був близький до сенсації Сюй Цзяжуй. Він вів 5:2 проти Сяо Годуна. Більш досвідчений представник Піднебесної спочатку перевів гру на десайдер, який і звів на свою користь.

Ще один десайдер відбувся в матчі Марка Селбі та Чжоу Юелуна. Селбі (113, 112) та Юелун (135, 107) оформили по дві "сотні", але перемогу на радість місцевій публіці здобув китаєць.

Снукер – Shanghai Masters 2026

Cітка турніру 

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