Ронні переміг, Селбі не врятували дві "сотні": результати турніру Shanghai Masters
У понеділок, 27 липня, відбувся перший день снукерного турніру Shanghai Masters 2026. Було зіграно шість поєдинків першого раунду.
Легенда цього виду спорту Ронні О'Салліван не мав проблем із володарем Wild Card Лю Ліньхао – 6:1.
Вибули з гри ще три китайці, які також потрапили на турнір завдяки запрошенню від організаторів.
Танг Хевен не зумів виграти жодного фрейму в Кріса Вейкліна. Яо Дунчен із рахунком 2:6 програв ветерану китайського снукера Діну Джуньху. "Дракон" за гру оформив солідні чотири сенчурі-брейки (140, 125, 108, 103).
Був близький до сенсації Сюй Цзяжуй. Він вів 5:2 проти Сяо Годуна. Більш досвідчений представник Піднебесної спочатку перевів гру на десайдер, який і звів на свою користь.
Ще один десайдер відбувся в матчі Марка Селбі та Чжоу Юелуна. Селбі (113, 112) та Юелун (135, 107) оформили по дві "сотні", але перемогу на радість місцевій публіці здобув китаєць.
Снукер – Shanghai Masters 2026
Cітка турніру