Семиразовий чемпіон світу знявся з Гран-прі Гонконгу

Легенда снукеру Ронні О'Салліван знявся відмовився від участі в Гран-прі світу в Гонконгу наступного тижня через стан здоров'я.

Про це повідомляє GBnews.com.

"Я дуже розчарований тим, що не буду змагатися. Я дуже хотів повернутися в Гонконг і доклав максимум зусиль, але, на жаль, повинен враховувати своє здоров'я", – сказав О'Салліван.

49-річний англієць мав зустрітися з китайцем Сі Цзяхуеєм у першому раунді в середу, 5 березня. Замість Ронні в турнірі візьме участь іранець Хоссейн Вафаей, який посідає 33 місце світового рейтингу.

О'Салліван був відсутній на змаганнях із січня після того, як він провів неоднозначну Лігу чемпіонів зі снукеру.

Після неї Ронні мав взяти участь у Мастерсі, проте й там він знявся з турніру трохи більше, ніж за день до запланованого поєдинку з Джоном Хіггінсом.

Пізніше О'Салліван назвав своє рішення відмовитися від участі в Мастерсі "нічним кошмаром", додавши, що він "розгубився" під час підготовки.

Нещодавно Ронні знявся з турніру Welsh Open менш ніж за чотири години до запланованого повернення в снукер.