О'Салліван і Трамп – серед учасників, Вілсон захищатиме титул: прев'ю Shanghai Masters

У снукерному сезоні-2026/27 уже відбулися кілька кваліфікаційних турнірів, а також рейтингова Championship League.

Українським уболівальникам було за чим стежити: Юліан Бойко пробився до другого етапу Ліги чемпіонів, Михайло Ларков здобув свою першу перемогу серед професіоналів, а Антон Казаков також відзначився успішними виступами. Водночас не обійшлося й без прикрих поразок українських снукеристів.

Наступним великим турніром стане Shanghai Masters. Так, перемога на ньому не вплине на світовий рейтинг, адже це запрошувальний турнір. Водночас склад учасників, призовий фонд та рівень організації свідчать про те, що саме Shanghai Masters фактично відкриває сезон для світової еліти.

Хто входить до числа фаворитів, як змінювався турнір упродовж років та що ще варто знати про Shanghai Masters – у матеріалі.

Історія та метаморфози Shanghai Masters

У 2007 році World Snooker Tour уклав угоду про співпрацю з Chinese Billiards and Snooker Association (CBSA). Саме тоді й відбувся дебютний розіграш Shanghai Masters.

Ронні О'Салліван пропустив перший турнір, хоча майже всі інші представники світової еліти того часу були присутні. Втім, фінал вийшов досить несподіваним – Домінік Дейл переміг Раяна Дея.

У наступні роки "Ракета" надолужив згаяне. Загалом на рахунку О'Саллівана п'ять титулів Shanghai Masters – це абсолютний рекорд турніру. По два рази перемагали Дін Цзюньхуей і Кайрен Вілсон, решта чемпіонів здобували титул лише одного разу.

Можливо, список переможців був би різноманітнішим, однак через пандемію COVID-19 турнір не проводився три роки поспіль – із 2020-го до 2022-го.

У 2018 році Shanghai Masters втратив рейтинговий статус, однак залишився одним із найпрестижніших запрошувальних турнірів календаря та чудовою можливістю для зірок розпочати новий сезон.

До списку учасників входять 24 гравці: 16 найкращих снукеристів світового рейтингу, чотири китайські професіонали з найвищим рейтингом, які не входять до топ-16, а також чотири китайські гравці, що отримують wild card.

О'Салліван, Трамп та інші

Уболівальники, найімовірніше, побачать у Шанхаї практично всіх найсильніших снукеристів планети.

Особливо цікаво буде глянути матчі з власниками wild card. Їм точно не позаздриш, адже їхніми суперниками стануть Ронні О'Салліван, Кріс Вейклін, Дін Цзюньхуей і Сяо Годун.

Минулого року жоден із володарів "дикої картки" не зумів пройти далі першого раунду. Загалом чотири запрошені аматори виграли лише вісім фреймів, половину з яких записав до свого активу Ван Сіньбо у матчі проти Си Цзяхуея.

До слова, Сіньбо добре знайомий українським уболівальникам. Через кілька місяців після Shanghai Masters він програв Михайлу Ларкову у фіналі юніорського чемпіонату світу, а ще трохи пізніше вже сам здолав Юліана Бойка у кваліфікації чемпіонату світу.

Втім, у 2024 році аматори створили одразу дві гучні сенсації. Жу Жіньхао переміг значно досвідченішого Чжан Анду – 6:3, а Чао Цзінь розгромив Джека Джонса – 6:2. Примітно, що лише чотирма місяцями раніше валлієць грав у фіналі чемпіонату світу.

Тож, хоча професіонали й залишаються беззаперечними фаворитами, володарі wild card – це дуже сильні китайські аматори, які формально не мають професійного статусу, але за рівнем гри цілком здатні конкурувати з представниками мейн-туру.

Сітка турніру

У якій формі перебувають учасники

Для багатьох снукеристів це буде перший офіційний матч нового сезону. Зокрема, китайські вболівальники вперше після тріумфу на чемпіонаті світу побачать за столом нового чемпіона світу У Іцзе.

Переможець Championship League Чжао Сіньтун уже встиг розпочати сезон, однак виступ у рейтинговій Лізі чемпіонів завершив ще на першому етапі.

2025 Shanghai Master champion Kyren Wilson receives his 14th career trophy and the winner's cheque for £210,000! 🏆💰 pic.twitter.com/5bzTB3WJ06 — TNT Sports (@tntsports) August 3, 2025

Чинний чемпіон Shanghai Masters Кайрен Вілсон також стартував у Championship League. Він упевнено виграв перший матч із рахунком 3:0, після чого знявся з турніру. Поки снукерист перебував у Лестері, його будинок у Лондоні пограбували – злодії винесли гроші, коштовності та особисті речі. Навряд чи після таких новин можна було повністю зосередитися на грі, яка потребує максимальної концентрації.

Джек Лісовскі неодноразово розповідав про своє українське коріння, однак нинішня форма одного з найяскравіших атакувальних гравців туру викликає серйозне занепокоєння.

Останніми тижнями він поступився Чану Біньюю (1:6). Сам по собі цей результат ще не виглядає катастрофічним, адже молодого китайця багато хто вважає майбутньою суперзіркою снукеру, що він підтверджує своєю серійністю та регулярними сенчурі-брейками.

Значно тривожнішими стали поразки від Чонга Ка Вая (0:3) та Сема Крейгі (1:5). Лісовскі, зважаючи на свій клас, має обігравати таких суперників навіть не перебуваючи у своїх найкращих кондиціях.

Цікаво буде поспостерігати й за Джоном Хіггінсом. Шотландець виклався на повну під час чемпіонату світу, вкотре продемонструвавши свій характер, стійкість і непоступливість.

Водночас дивує відсутність Марка Аллена. "Пістолет" був одним із головних претендентів на вихід до фіналу чемпіонату світу, однак припустився одного з найрезонансніших промахів в історії снукеру.

Можна було б припустити, що після такого північноірландець узяв паузу через психологічний стан. Однак у міжсезоння Аллен неодноразово наголошував, що не збирається опускати руки та все ще мріє виграти і чемпіонат світу, і низку інших великих турнірів. Попри це, вже другий рік поспіль він вирішив пропустити Shanghai Masters.

Призовий фонд турніру

Загальний призовий фонд Shanghai Masters становить £825 000.

Переможець – £210 000

Фіналіст – £105 000

Півфіналісти – £70 000

Чвертьфіналісти – £35 000

Учасники другого раунду – £17 500

Учасники першого раунду – £10 000

Попри те, що ці призові не йдуть до світового рейтингу, вони залишаються одними з найбільших серед усіх запрошувальних турнірів.

Де гратимуть

Shanghai Masters традиційно прийматиме Luwan Gymnasium – багатофункціональна арена в Шанхаї, яка вже багато років є домівкою турніру.

Споруда вміщує близько 8 тисяч глядачів і регулярно приймає міжнародні спортивні змагання. Саме тут проходили практично всі розіграші Shanghai Masters, що зробило арену одним із найбільш упізнаваних місць проведення професійного снукеру в Азії.

Де дивитися в Україні

Офіційним мовником Shanghai Masters в Україні залишається Eurosport. Турнір транслюватиметься на телеканалах Eurosport 1 та Eurosport 2 (залежно від сесії), а також буде доступний через стримінговий сервіс discovery+ у країнах, де він працює.

Крім того, окремі матчі можна буде переглянути на офіційних платформах World Snooker Tour у регіонах, де це передбачено ліцензійними угодами. Найповніше висвітлення турніру для українських уболівальників традиційно забезпечуватиме саме Eurosport.