О'Салліван розпочав сезон-2026/27 перемогою над аматором

У місті Шанхай розпочався снукерний турнір Shanghai Masters. Ронні О'Салліван розпочав свій шлях із попереднього раунду. Його суперником був китаєць Лю Ліньхао.

"Ракета" виграв гру з рахунком 6:1.

Ліньхао не має картки мейн-туру, тому вважається аматором. На турнір він потрапив, отримавши wild card від організаторів.

Після двох фреймів рахунок був рівним. Китаєць навіть видав 89-очковий брейк.

Англієць після цього зібрався, оформивши три залікові брейки (50+) в наступних трьох партіях.

Надалі серійність гравців просіла, але Ронні за рахунок класу довів справу до впевненого тріумфу.

50-річний О'Салліван – легенда цього виду спорту. За останні 2 сезони він не виграв жодного трофею.