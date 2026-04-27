Легендарні Девіс і Хендрі назвали майбутню зірку снукеру

Легенди снукеру кінця XX cтоліття Стівен Хендрі (7 титулів чемпіона світу) та Стів Девіс (6 титулів) у захваті від дій молодого У Іцзе, якому лише в жовтні виповниться 23 роки.

Їхні слова цитує Totallysnookered.com.

"Без сумніву, він зірка майбутнього. Я думаю, що він увійде до четвірки найкращих у майбутньому.

Чи стане він чемпіоном світу? Важко сказати. Виграти лише один раз і так досить складно, тому неможливо сказати напевно, але він точно буде входити до четвірки найкращих у майбутньому", – сказав Хендрі.