Легендарні Девіс і Хендрі назвали майбутню зірку снукеру
Легенди снукеру кінця XX cтоліття Стівен Хендрі (7 титулів чемпіона світу) та Стів Девіс (6 титулів) у захваті від дій молодого У Іцзе, якому лише в жовтні виповниться 23 роки.
Їхні слова цитує Totallysnookered.com.
"Без сумніву, він зірка майбутнього. Я думаю, що він увійде до четвірки найкращих у майбутньому.
Чи стане він чемпіоном світу? Важко сказати. Виграти лише один раз і так досить складно, тому неможливо сказати напевно, але він точно буде входити до четвірки найкращих у майбутньому", – сказав Хендрі.
Девіс похвалив китайця за тактичну гру. На його думку, молоді гравці частіше думають про атаку, але У не ризикує там, де цього не треба робити.
"У нього дуже розумний підхід, а також він тактик, що не завжди характерно для молодих гравців, вони навчаються цьому пізніше в кар'єрі, але він уже має це навичку.
Це, ймовірно, стане йому в пригоді у багатьох матчах – матчах, що будуть найважливішими протягом сезону, де іноді можна досягти успіху завдяки тактиці", – додав Девіс.
Наразі Іцзе посідає №10 світового рейтингу. Серед китайців його випереджає лише Чжао Сіньтун.
