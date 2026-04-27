Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Більярд

Хіггінс та О'Салліван визначили чвертьфіналіста чемпіонату світу лише на десайдері

Руслан Травкін — 27 квітня 2026, 18:22
Хіггінс та О'Салліван визначили чвертьфіналіста чемпіонату світу лише на десайдері
Скриншот

Завершився матч 1/8 фіналу World Snooker Championship 2026 між Ронні О'Салліваном і Джоном Хіггінсом.

Перемогу з рахунком 13-12 здобув шотландець.

Перед третьою сесією "Ракета" мав перевагу 9-7. Ронні протягом гри був попереду на п'ять фреймів (8-3 та 9-4).

Продовження поєдинку почалося з трудової перемоги Джона. На цьому він не зупинився, показавши два поспіль сенчурі-брейки (118 та 128), що дозволило вперше за зустріч вийти вперед – 10-9.

Таким чином, Ронні програв аж шість фреймів поспіль.

О'Салліван, хоч втратив запал і настрій, здаватися не збирався: спочатку відновив паритет, а потім знову вийшов у лідери.

Та Хіггінс знову ідеально реалізував свій підхід до столу – сенчурі-брейк на 11 очок. На куражі "Чарівник із Вішоу" забрав і наступний фрейм.

У фреймі №24 Ронні вчергове за матч не влучив дальню в нижню ліву. Джон набрав 21 очко, але сам зробив помилку. Англієць скористався шансом – 81 очко.

У десайдері Хіггінс діяв безпомилково. О'Салліван здав фрейм за рахунку 66:8 на користь опонента.

Символічно, що за гру загалом Ронні набрав більше очок – 1419 проти 1270. Також він перевершив суперника за відсотком точності ударів (73% на 71%). 

Снукер – ЧС-2026
1/8 фіналу, 27 квітня

Джон Хіггінс (Шотландія) – Ронні О'Салліван (Англія) 13-12

Фрейм №25 від пресслужби WST

Зазначимо, що торік на цій стадії Джон вибув від іншої легенди Марка Вільямса. Тоді матч також дійшов до десайдера, але завершився на користь валлійця.

Відео Фото Батько вбив людину, мама сиділа у в'язниці, старша донька ненавидить: історія Ронні О'Саллівана поза снукерним столом

Нагадаємо, Стівен Хендрі та Стів Девіс похвалили молодого китайця.

снукер Ронні О'Салліван Чемпіонат світу зі снукеру Джон Хіггінс

Джон Хіггінс

Останні новини