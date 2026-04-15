Легендарний Хендрі оцінив шанси Трампа вдруге стати чемпіоном світу

Легенда снукеру Стівен Хендрі висловився про можливість Джадда Трампа стати чемпіоном світу. "Туз" вигравав титул тільки у 2019-му. Шотландець не вірить, що цього року Джадд зможе перемогти.

Слова Гендрі передає Mirror.co.uk.

"Трамп для мене – це трохи загадка в "Крусіблі". Я не знаю, чи так це для нього дуже важливо. Але якщо ні, то це мене здивує", – сказав Гендрі.

Також семиразовий чемпіон світу скептично налаштований і на успіх Ніла Робертсона.

"Робертсон – ще один гравець, який, окрім однієї перемоги, нічого не досяг у "Крусіблі", окрім Saudi Arabia Masters, він нічого не зробив у цьому сезоні, щоб вселити впевненість у тому, що він зможе виграти чемпіонат світу. Це не означає, що він не зможе, але він точно не увійшов би до моєї четвірки або п'ятірки фаворитів", – додав Хендрі.

Своїм головним фаворитом колишня зірка снукера назвав Марка Селбі.

"Мій фаворит – Селбі. Я просто вважаю, що він заслуговує на успіх на чемпіонаті світу. І, звісно, якщо він гратиме так, як грав у Великій Британії, у своїй найкращій формі, його майже неможливо перемогти".

Минулого року Хендрі також називав Селбі фаворитом. "Жартівник із Лестера" вибув у першому раунді.

Підписуйтесь на телеграм-канал " Контрова партія (снукер на Champion.com.ua)".