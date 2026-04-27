Хіггінс захопливо відгукнувся про О'Саллівана після того, як вибив його з чемпіонату світу
Шотландський снукерист Джон Хіггінс щасливий від перемоги над Ронні О'Салліваном у матчі 1/8 фіналу World Snooker Championship 2026. Він похвалив свого іменитого опонента.
Слова "Чарівника з Вішоу" цитує BBC.
"Після першої сесії я був не надто пригнічений. Я розумів, що мій контроль битка був не на висоті, а коли граєш з Ронні, його контроль битка – філігранний і це може деморалізувати.
Але я програвав 2-6 і сказав своїм близьким, що якщо візьму наступні два фрейми – у мене з'явиться шанс. Це все, на чому я був зосереджений. Вчора ввечері я вийшов і дав собі шанс".
Джон продовжував сипати компліменти на адресу "Ракети".
"Часом це був найкращий снукер у виконанні Ронні, що я коли-небудь бачив. Він неймовірно чисто завдавав ударів. Я навмисно розкривав позицію, виконуючи відіграші, тому що в позиційній боротьбі він сильніший за мене. Я сподівався, що він схибить на дальньому ударі і залишить мені позицію.
Я відчував, якщо маю шанс підійти до столу, у мене з'явиться можливість. Це лише другий раунд – саме так я на це дивився. Відмінний матч, але це лише друге коло. Мені потрібний відпочинок, але попереду лише одна ніч сну і потрібно відразу повертатися в гру", – заявив Хіггінс.
Зазначимо, що Ронні похвалив свого ровесника після поєдинку.
