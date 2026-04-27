Хіггінс захопливо відгукнувся про О'Саллівана після того, як вибив його з чемпіонату світу

Шотландський снукерист Джон Хіггінс щасливий від перемоги над Ронні О'Салліваном у матчі 1/8 фіналу World Snooker Championship 2026. Він похвалив свого іменитого опонента.

Слова "Чарівника з Вішоу" цитує BBC.

"Після першої сесії я був не надто пригнічений. Я розумів, що мій контроль битка був не на висоті, а коли граєш з Ронні, його контроль битка – філігранний і це може деморалізувати.

Але я програвав 2-6 і сказав своїм близьким, що якщо візьму наступні два фрейми – у мене з'явиться шанс. Це все, на чому я був зосереджений. Вчора ввечері я вийшов і дав собі шанс".