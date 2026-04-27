Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Більярд

О'Салліван прокоментував виліт із чемпіонату світу

Руслан Травкін — 27 квітня 2026, 22:45
Легенда снукеру Ронні О'Салліван прокоментував свій виліт від Джона Хіггінса в 1/8 фіналу World Snooker Championship 2026.

Слова "Ракети" передає BBC.

"Джон грав добре і заслужив на свою перемогу. У мене був шанс у вирішальній партії, але під час матчу я не забив надто багато важливих куль, а так робити не можна.

У мене заброньовано рейс додому рано-вранці. На арені був тиск, я відчував себе напруженим, можливо, тому що я не так часто брав участь у турнірах".

Ронні ще раз закцентував увагу, що саме брак матчів завадив йому нормально відчувати себе. Зазначимо, що О'Салліван у більшості випадків сам відмовляється від участі в турнірах.

"Перемагати суперників у 1/64, 1/32 фіналу – це нормально. Це люди, які займають 30-40 місця у світовому рейтингу, але грати проти найкращих гравців під тиском у дійсно напруженій ситуації я знав, що це виставить мене в невигідному світлі.

Чесно кажучи, я був справді шокований тим, що мені вдалося зіграти хоч трохи пристойно. Я почуваюся у найкращій формі, ніж за останні три роки.

Мені подобається висловитися, підвести межу і рухатися далі", – додав він.

Підписуйтеся на телеграм-канал "Контрова партія (снукер на Champion.com.ua)".

Останні новини