О'Салліван прокоментував виліт із чемпіонату світу

Легенда снукеру Ронні О'Салліван прокоментував свій виліт від Джона Хіггінса в 1/8 фіналу World Snooker Championship 2026.

Слова "Ракети" передає BBC.

"Джон грав добре і заслужив на свою перемогу. У мене був шанс у вирішальній партії, але під час матчу я не забив надто багато важливих куль, а так робити не можна. У мене заброньовано рейс додому рано-вранці. На арені був тиск, я відчував себе напруженим, можливо, тому що я не так часто брав участь у турнірах".

Ронні ще раз закцентував увагу, що саме брак матчів завадив йому нормально відчувати себе. Зазначимо, що О'Салліван у більшості випадків сам відмовляється від участі в турнірах.

"Перемагати суперників у 1/64, 1/32 фіналу – це нормально. Це люди, які займають 30-40 місця у світовому рейтингу, але грати проти найкращих гравців під тиском у дійсно напруженій ситуації я знав, що це виставить мене в невигідному світлі. Чесно кажучи, я був справді шокований тим, що мені вдалося зіграти хоч трохи пристойно. Я почуваюся у найкращій формі, ніж за останні три роки. Мені подобається висловитися, підвести межу і рухатися далі", – додав він.

