Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП

О’Салліван і рекордсмен поза грою, Трамп націлений на п’ятий титул: анонс Northern Ireland Open

Руслан Травкін — 19 жовтня 2025, 02:30
WST
О’Салліван і рекордсмен поза грою, Трамп націлений на п’ятий титул: анонс Northern Ireland Open

Сьогодні, 19 жовтня, у Белфасті стартує престижний турнір – Northern Ireland Open 2025.

Матчі відбудуться в елегантній арені "Waterfront Hall", яка з 2017 року є постійною домівкою цього турніру. Перший розіграш, нагадаємо, відбувся у 2016-му – тоді матчі приймав "Titanic Exhibition Centre".

"Чемпіон" розповідає про головне: хто з фаворитів у грі, хто – поза бортом, і чому цей турнір – особливий.

Читайте також :
Відео Фото Від британських офіцерів до мільйонних призів: історія та правила снукеру

Що таке Northern Ireland Open?

Це один із чотирьох турнірів серії Home Nations Series – разом із Welsh Open, Scottish Open та English Open, який завершився лише три тижні тому. Символічно, що тоді перемогу здобув саме північноірландець Марк Аллен. А от тепер, у його рідному Белфасті, тріумфує хтось інший – чи варто вірити у силу "домашніх стін"?

Northern Ireland Open вперше відбувся у 2016 році, і з того часу титул здобували лише п’ятеро:

  • 2016 – Марк Кінг
  • 2017 – Марк Вільямс
  • 2018 – Джадд Трамп
  • 2019 – Джадд Трамп
  • 2020 – Джадд Трамп
  • 2021 – Марк Аллен
  • 2022 – Марк Аллен
  • 2023 – Джадд Трамп
  • 2024 – Кайрен Вілсон

Вперше рейтинговий турнір в Північній Ірландії відбувся ще у 1981-му – тоді турнір мав назву Northern Ireland Classic. Після тривалої паузи у 2008 році професійний снукер сюди повернув Баррі Гірн, легендарний промоутер і керівник Matchroom.

Зараз окрім 100 000 фунтів призових, учасники змагаються за трофей імені Алекса Хіггінса – легенди, який вигравав чемпіонат світу у 1972 та 1982 роках і залишається єдиним чемпіоном світу з Північної Ірландії. Міг би мати ще більше титулів – але у фіналах 1976-го та 1980-го зазнавав прикрих поразок.

Коли Кінг став королем

Перший розіграш турніру подарував справжню сенсацію – Марк Кінг, ветеран із досвідом виступів у мейн-турі ще з 1991-го, здобув свій перший і єдиний титул саме тут, у Белфасті. Хоча й раніше був близький – фінали Welsh Open 1997 (програв Стівену Хендрі) та Irish Masters 2004 (поступився Пітеру Ебдону) назавжди залишились у його кар’єрному досьє.

Після нього перемагали імениті снукеристи – Марк Вільямс, Марк Аллен, Кайрен Вілсон і, звісно ж, Джадд Трамп.

Джадд Трамп – за п’ятим титулом у Белфасті?

Окрема увага – Джадду Трампу. "Туз" вигравав цей турнір тричі поспіль (2018–2020), а також у 2023 році. Торік міг зробити це вп’яте, але без шансів поступився Кайрену Вілсону.

Цього сезону Джадд ще не доходив навіть до фіналу, що викликає занепокоєння навіть у Стівена Хендрі. Але якщо десь і показувати, що критики помиляються – то саме в улюбленому залі, у місті, яке йому явно до душі.

Суперники? Кайрен Вілсон зараз переживає непростий період – підтримує дружину під час лікування. А Марк Вільямс – чемпіон 2017 року – турнір пропускає.

Читайте також :
Вільямс: Дивно, що я, О'Салліван і Хіггінс усе ще тримаємося серед лідерів

І, треба сказати, заслужено. Після перемоги на Xi`An Open валлієць оновив "вічний рекорд" Рея Ріардона. Вільямс відомий своєю любов’ю до смачного пива і хорошої компанії, тож тепер має чудову нагоду насолодитися переглядом матчів із келихом улюбленого напою перед екраном телевізора

Ронні – знову поза грою

Не буде і Ронні О’Саллівана. "Ракета" тричі поспіль (2018–2020) доходив до фіналу Northern Ireland Open, і кожного разу... програвав Трампу з однаковим рахунком – 7:9.

В останні роки Ронні все частіше пропускає турніри, і дедалі менше шансів, що цей титул коли-небудь поповнить його колекцію.

Хто ще буде відсутній?

Яскраві часи Марко Фу вже позаду, але завжди приємно бачити, коли легенда снукеру з Гонконгу повертається за стіл. Утім, цього разу такого не буде – травма ліктя вивела Марко з гри ще місяць тому. Дворазовий півфіналіст World Snooker Championship залишиться поза турніром щонайменше до кінця жовтня.

Лука Бресель – ще донедавна герой світового чемпіонату, але нині його результати відзначаються переважно зі знаком мінус.

Здавалося б, проблеми зі здоров’ям позаду, ментальний стан покращився, мотивація є. Але…

Читайте також :
Вп'яте за сезон: зірковий снукерист вчергове здивував своїм рішенням щодо виступів

Цього тижня проходили кваліфікаційні матчі на Scottish Open, і Лука... знявся в день поєдинку. Іронічно, але це вже прогрес, якщо згадати, що не так давно бельгієць просто пішов посеред поєдинку.

Цього разу не виступлять також Сяо Годун та Дінь Джуньху – ще нещодавно головні обличчя китайського снукеру. Проте Піднебесна не залишиться без представництва – у Белфасті зіграє 13 китайських гравців, зокрема Чжао Сіньтун. Щоправда, Чжао поки далекий від тієї гри, яка дозволила йому свого часу виграти титул у "Крусіблі".

Зате буде Чжоу Юелун. Він якраз і поступився Аллену в фіналі English Open. У 2022-му Чжоу також ставав фіналістом і на Northern Ireland Open. І також поступився Марку.

Читайте також :
Відео Фото Комахи під час гри, скарги на басейн і несподіваний переможець: підсумки English Open 2025

Не буде і Ніла Робертсона. Переможець Saudi Arabia Masters підхопив вірус у Сіані, тому вирішив виздоровіти, а потім знову грати. 

А що ж українці?

Юліан Бойко грав кваліфікацію ще на початку вересня. Його суперником був Александр Урсенбахер зі Швейцарії.

Урсенбахер зараз не в топ-формі – хоча у 2021-му був 41-м у світі. Але цього вистачило, щоб перемогти Юліана4:2.

Читайте також :
Ексклюзив Снукер – це не шахи: Юліан Бойко про кар'єру, гру проти Трампа та цілі на майбутнє

Утім, навіть тут можна побачити прогрес. Адже у 2024-му, в кваліфікації до ЧС, той самий Урсенбахер буквально "знищив" українця – 10:0. Жодної "сотки", але вісім брейків 50+ очок. Нині ж Юліан виграв два фрейми й продемонстрував боротьбу. Маленький крок – але у правильному напрямку.

Сітка турніру Northern Ireland Open – 2025

У верхній частині сітки свій шлях у турнірі почне чинний чемпіон Кайрен Вілсон, який зіграє проти Олівера Лайнса. Цей матч має кумедну передісторію:

– Ми летіли одним рейсом із Китаю. В зоні видачі багажу я запитав Олівера, який у нього наступний турнір. А він відповів: "Белфаст". Я перепитав: "Із ким граєш?" – і почув: "З тобою!". Мені довелося вибачитися – я не хотів бути нетактовним. Просто турнірів так багато, що важко все пам’ятати, – зізнався Кайрен.

Ще одна інтрига – Алі Картер vs Стен Муді. Ці снукеристи грають один проти одного вже третій турнір поспіль, і поки що 2:0 на користь 19-річного Муді. "Капітан" точно мріє про реванш.

Одразу кілька дуже цікавих пар у нижній частині:

  • Джадд Трамп проти Ентоні МакГіла – шотландець нещодавно грав у фіналі British Open, а Трамп мріє повернутися на переможну стежку.
  • Джексон Пейдж і Гері Вілсон – проти Стівена Холлворта та Чана Бін’ю, які цього сезону вже "знімали скальпи" з фаворитів.
  • Стівен МагвайрЛука Бресель (якщо, звісно, Лука не вирішить знову знятися в останній момент) – одна з найбільш рівних пар стартового раунду.
  • Джон Хіггінс – пропустив турнір у Сіані, тож повернеться свіжим і голодним до перемог. Його суперник – Луїс Хіткоут, який показує стабільний хід у сезоні.

Ну а на завершення – справжній матч для фанів: Марк Аллен проти Роберта Мілкінса. Роберт на тижні програвав 0:3 Юліану Бойку в кваліфікації Scottish Open, але взяв чотири фрейми поспіль і довів, що характер у нього є. Чи вистачить його проти улюбленця місцевої публіки?

Призові Northern Ireland Open – 2025

  • Переможець – £100,000
  • Фіналіст – £45,000
  • Півфіналісти – £21,000
  • Чвертьфіналісти – £13,000
  • Учасники 1/8 фіналу – £9,000
  • Переможці 1-го раунду – £5,400
  • Найвищий брейк – £5,000
  • Загальний призовий фонд – £550,400

Де дивитися Northern Ireland Open?

Для британських глядачів офіційним транслятором буде TNT Sports і платформа discovery+. В Україні та Європі турнір можна дивитися на Eurosport – як на ТБ, так і через стримінгові сервіси.

снукер Юліан Бойко статті Ронні О'Салліван Ніл Робертсон Кайрен Вілсон Джадд Трамп Марк Вільямс (снукер)