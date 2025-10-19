О’Салліван і рекордсмен поза грою, Трамп націлений на п’ятий титул: анонс Northern Ireland Open

Сьогодні, 19 жовтня, у Белфасті стартує престижний турнір – Northern Ireland Open 2025.

Матчі відбудуться в елегантній арені "Waterfront Hall", яка з 2017 року є постійною домівкою цього турніру. Перший розіграш, нагадаємо, відбувся у 2016-му – тоді матчі приймав "Titanic Exhibition Centre".

"Чемпіон" розповідає про головне: хто з фаворитів у грі, хто – поза бортом, і чому цей турнір – особливий.

Читайте також : Відео Фото Від британських офіцерів до мільйонних призів: історія та правила снукеру

Що таке Northern Ireland Open?

Це один із чотирьох турнірів серії Home Nations Series – разом із Welsh Open, Scottish Open та English Open, який завершився лише три тижні тому. Символічно, що тоді перемогу здобув саме північноірландець Марк Аллен. А от тепер, у його рідному Белфасті, тріумфує хтось інший – чи варто вірити у силу "домашніх стін"?

Northern Ireland Open вперше відбувся у 2016 році, і з того часу титул здобували лише п’ятеро:

2016 – Марк Кінг

– Марк Кінг 2017 – Марк Вільямс

– Марк Вільямс 2018 – Джадд Трамп

– Джадд Трамп 2019 – Джадд Трамп

– Джадд Трамп 2020 – Джадд Трамп

– Джадд Трамп 2021 – Марк Аллен

– Марк Аллен 2022 – Марк Аллен

– Марк Аллен 2023 – Джадд Трамп

– Джадд Трамп 2024 – Кайрен Вілсон

Вперше рейтинговий турнір в Північній Ірландії відбувся ще у 1981-му – тоді турнір мав назву Northern Ireland Classic. Після тривалої паузи у 2008 році професійний снукер сюди повернув Баррі Гірн, легендарний промоутер і керівник Matchroom.

Зараз окрім 100 000 фунтів призових, учасники змагаються за трофей імені Алекса Хіггінса – легенди, який вигравав чемпіонат світу у 1972 та 1982 роках і залишається єдиним чемпіоном світу з Північної Ірландії. Міг би мати ще більше титулів – але у фіналах 1976-го та 1980-го зазнавав прикрих поразок.

It's ten years since we lost a legend in Alex Higgins.



We'll never forget the brilliance of the Hurricane. pic.twitter.com/STYsWJ6L4P — WST (@WeAreWST) July 24, 2020

Коли Кінг став королем

Перший розіграш турніру подарував справжню сенсацію – Марк Кінг, ветеран із досвідом виступів у мейн-турі ще з 1991-го, здобув свій перший і єдиний титул саме тут, у Белфасті. Хоча й раніше був близький – фінали Welsh Open 1997 (програв Стівену Хендрі) та Irish Masters 2004 (поступився Пітеру Ебдону) назавжди залишились у його кар’єрному досьє.

Після нього перемагали імениті снукеристи – Марк Вільямс, Марк Аллен, Кайрен Вілсон і, звісно ж, Джадд Трамп.

Джадд Трамп – за п’ятим титулом у Белфасті?

Окрема увага – Джадду Трампу. "Туз" вигравав цей турнір тричі поспіль (2018–2020), а також у 2023 році. Торік міг зробити це вп’яте, але без шансів поступився Кайрену Вілсону.

Цього сезону Джадд ще не доходив навіть до фіналу, що викликає занепокоєння навіть у Стівена Хендрі. Але якщо десь і показувати, що критики помиляються – то саме в улюбленому залі, у місті, яке йому явно до душі.

Суперники? Кайрен Вілсон зараз переживає непростий період – підтримує дружину під час лікування. А Марк Вільямс – чемпіон 2017 року – турнір пропускає.

І, треба сказати, заслужено. Після перемоги на Xi`An Open валлієць оновив "вічний рекорд" Рея Ріардона. Вільямс відомий своєю любов’ю до смачного пива і хорошої компанії, тож тепер має чудову нагоду насолодитися переглядом матчів із келихом улюбленого напою перед екраном телевізора

Ронні – знову поза грою

Не буде і Ронні О’Саллівана. "Ракета" тричі поспіль (2018–2020) доходив до фіналу Northern Ireland Open, і кожного разу... програвав Трампу з однаковим рахунком – 7:9.

В останні роки Ронні все частіше пропускає турніри, і дедалі менше шансів, що цей титул коли-небудь поповнить його колекцію.

Хто ще буде відсутній?

Яскраві часи Марко Фу вже позаду, але завжди приємно бачити, коли легенда снукеру з Гонконгу повертається за стіл. Утім, цього разу такого не буде – травма ліктя вивела Марко з гри ще місяць тому. Дворазовий півфіналіст World Snooker Championship залишиться поза турніром щонайменше до кінця жовтня.

Лука Бресель – ще донедавна герой світового чемпіонату, але нині його результати відзначаються переважно зі знаком мінус.

Здавалося б, проблеми зі здоров’ям позаду, ментальний стан покращився, мотивація є. Але…

Цього тижня проходили кваліфікаційні матчі на Scottish Open, і Лука... знявся в день поєдинку. Іронічно, але це вже прогрес, якщо згадати, що не так давно бельгієць просто пішов посеред поєдинку.

Цього разу не виступлять також Сяо Годун та Дінь Джуньху – ще нещодавно головні обличчя китайського снукеру. Проте Піднебесна не залишиться без представництва – у Белфасті зіграє 13 китайських гравців, зокрема Чжао Сіньтун. Щоправда, Чжао поки далекий від тієї гри, яка дозволила йому свого часу виграти титул у "Крусіблі".

Зате буде Чжоу Юелун. Він якраз і поступився Аллену в фіналі English Open. У 2022-му Чжоу також ставав фіналістом і на Northern Ireland Open. І також поступився Марку.

Не буде і Ніла Робертсона. Переможець Saudi Arabia Masters підхопив вірус у Сіані, тому вирішив виздоровіти, а потім знову грати.

А що ж українці?

Юліан Бойко грав кваліфікацію ще на початку вересня. Його суперником був Александр Урсенбахер зі Швейцарії.

Урсенбахер зараз не в топ-формі – хоча у 2021-му був 41-м у світі. Але цього вистачило, щоб перемогти Юліана – 4:2.

Утім, навіть тут можна побачити прогрес. Адже у 2024-му, в кваліфікації до ЧС, той самий Урсенбахер буквально "знищив" українця – 10:0. Жодної "сотки", але вісім брейків 50+ очок. Нині ж Юліан виграв два фрейми й продемонстрував боротьбу. Маленький крок – але у правильному напрямку.

Сітка турніру Northern Ireland Open – 2025

У верхній частині сітки свій шлях у турнірі почне чинний чемпіон Кайрен Вілсон, який зіграє проти Олівера Лайнса. Цей матч має кумедну передісторію:

– Ми летіли одним рейсом із Китаю. В зоні видачі багажу я запитав Олівера, який у нього наступний турнір. А він відповів: "Белфаст". Я перепитав: "Із ким граєш?" – і почув: "З тобою!". Мені довелося вибачитися – я не хотів бути нетактовним. Просто турнірів так багато, що важко все пам’ятати, – зізнався Кайрен.

Ще одна інтрига – Алі Картер vs Стен Муді. Ці снукеристи грають один проти одного вже третій турнір поспіль, і поки що 2:0 на користь 19-річного Муді. "Капітан" точно мріє про реванш.

Одразу кілька дуже цікавих пар у нижній частині:

Джадд Трамп проти Ентоні МакГіла – шотландець нещодавно грав у фіналі British Open, а Трамп мріє повернутися на переможну стежку.

проти – шотландець нещодавно грав у фіналі British Open, а Трамп мріє повернутися на переможну стежку. Джексон Пейдж і Гері Вілсон – проти Стівена Холлворта та Чана Бін’ю , які цього сезону вже "знімали скальпи" з фаворитів.

і – проти та , які цього сезону вже "знімали скальпи" з фаворитів. Стівен Магвайр – Лука Бресель (якщо, звісно, Лука не вирішить знову знятися в останній момент) – одна з найбільш рівних пар стартового раунду.

– (якщо, звісно, Лука не вирішить знову знятися в останній момент) – одна з найбільш рівних пар стартового раунду. Джон Хіггінс – пропустив турнір у Сіані, тож повернеться свіжим і голодним до перемог. Його суперник – Луїс Хіткоут, який показує стабільний хід у сезоні.

Ну а на завершення – справжній матч для фанів: Марк Аллен проти Роберта Мілкінса. Роберт на тижні програвав 0:3 Юліану Бойку в кваліфікації Scottish Open, але взяв чотири фрейми поспіль і довів, що характер у нього є. Чи вистачить його проти улюбленця місцевої публіки?

Призові Northern Ireland Open – 2025

Переможець – £100,000

Фіналіст – £45,000

Півфіналісти – £21,000

Чвертьфіналісти – £13,000

Учасники 1/8 фіналу – £9,000

Переможці 1-го раунду – £5,400

Найвищий брейк – £5,000

Загальний призовий фонд – £550,400

Де дивитися Northern Ireland Open?

Для британських глядачів офіційним транслятором буде TNT Sports і платформа discovery+. В Україні та Європі турнір можна дивитися на Eurosport – як на ТБ, так і через стримінгові сервіси.