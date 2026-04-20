Зірка снукеру: Я просто граю в цю дурну гру й заробляю гроші

Найстарший учасник чемпіонату світу зі снукеру 51-річний Марк Вільямс зізнався, що планує грати щонайменше до свого 55-річчя.

Слова валлійця передає BBC.

"Я не йду на пенсію, я ухвалив це рішення багато років тому. Коли мені було 45, я сказав, що хотів би побачити, де я буду в рейтингу, коли мені буде 50. Подивимося, яке місце я займу в рейтингу 55 років, це буде цікаво. Я намагаюся викладатися на кожному турнірі, і якщо ти виграєш – чудово, якщо програєш – це не кінець світу", – сказав він.

"Валлійська машина із забивання куль" з гумором розповів про свою професію. За його словами, його тато та дід заробляли гроші значно складнішою справою.

"Я займаюся цим з восьмирічного віку. Мій батько 30 років ходив у шахти, мій дід робив це (був шахтарем – прим.) 50 років. Я просто подорожую світом, граючи в цю дурну гру в снукер, отримуючи за це добре гроші та насолоджуючись цим. Не можна на себе надто тиснути".

Марк також у захваті, що ЧС залишиться в Шеффілді щонайменше до 2045 року. Подія з 1977-го прхоодить у місцевому театрі "Крусібл".

"Це добре, що чемпіонат світу залишиться у "Крусіблі". Я завжди казав, що "Крусібл" – не моє улюблене місце проведення матчів, але, безперечно, чемпіонат світу має залишатися саме тут".

Нагадаємо, Марк успішно розпочав свої виступи. У першому раунді він подолав молодого поляка Антоні Ковальські.

Триразовий чемпіон світу пообіцяв голим пробігтися по трасі M4, якщо виграє титул вчетверте.

