Вп'яте за сезон: зірковий снукерист вчергове здивував своїм рішенням щодо виступів

Руслан Травкін — 17 жовтня 2025, 23:19
Зірковий снукерист Лука Бресель знявся з кваліфікації Scottish Open у день матчу.

Про це повідомляє Sporza.be.

Ймовірно, у нього є якісь проблеми зі здоров'ям. Чи з'явиться він у Північній Ірландії, де має грати на турнірі Northern Ireland Open, у вівторок, поки що незрозуміло.

30-річний Лука цього року пропустив Лігу чемпіонів, Shanghai Open, Saudi Arabia Masters та Wuhan Open. Кожного разу він посилався на проблеми зі здоров'ям.

Раніше бельгієць розповів про свою загадкову хворобу, яка не дає йому займатися цим видом спорту.

Лука вважається одним із найбільших шоуменів у світі снукеру. Він відомий тим, що мало тренується, може пропускати важливі турніри або грандіозно святкувати перемоги над іменитими суперниками.

Наприклад, у 2023 році після сенсаційної перемоги над Марком Вільямсом він зізнавався, що "гучно відсвяткував і виходив на матч із О'Салліваном майже п'яним".

