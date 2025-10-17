Українська правда
Вільямс: Дивно, що я, О'Салліван і Хіггінс усе ще тримаємося серед лідерів

Руслан Травкін — 17 жовтня 2025, 23:51
Марк Вільямс
Валлієць Марк Вільямс прокоментував свій успіх на турнірі Xi'an Grand Prix 2025. Він став переможцем, розгромивши Шона Мерфі з рахунком 10-3 у фіналі.

Слова Марка цитує Express.co.uk.

"Дивно, що я досі виграю турніри, я не знаю, як мені це вдається, бо я недостатньо тренуюся, щоб по-справжньому конкурувати на пізніх етапах турнірів.

Якимось чином ми троє з "Класу 92-го" (разом з Хіггінсом та О'Салліваном) все ще тримаємося.

Я викладаюся на повну, коли граю за столом, намагаючись виграти кожну гру. Але якщо я програю, мені байдуже, не треба нарікати чи зациклюватися на цьому.

Якщо ви картаєте себе, коли програєте, то вам буде важко в цій грі. Якби більше гравців мали такий самий підхід, вони могли б побачити невелике покращення", – сказав Вільямс.

Перемога на турнірі в Сіані дозволила йому перевершити рекорд Рея Ріардона, який тримався 43 роки. 

