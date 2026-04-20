Легенда снукеру: О'Салліван – найвидатніший гравець в історії

Зірковий гравець у снукер минулих років Денніс Тейлор назвав Ронні О'Саллівана найкращим представником в історії цієї гри.

Слова чемпіона світу 1985 року передає Totallysnookered.com.

"Він досі найкращий з усіх, хто коли-небудь був. На милю попереду, на голову вище за всіх інших.

Я ніколи не думав, що хтось може бути кращим за Стіва Девіса, який домінував у грі у 1980-х. Він був першим, хто тренувався кілька годин і домінував протягом 10 років.

Потіс з'явився Стівен Хендрі, і його довгі удари були кращими, ніж у Стіва, і він домінував наступні 10 років.

Так важко домінувати протягом такого тривалого часу. Те, що Ронні зробив у грі, неймовірно. Я грав проти нього і просто обожнюю коментувати його виступи. Він блискуче підійшов до гри", – сказав Тейлор.