Чемпіон Більярд

Легенда снукеру: О'Салліван – найвидатніший гравець в історії

Руслан Травкін — 20 квітня 2026, 17:58
Ронні О'Салліван
Зірковий гравець у снукер минулих років Денніс Тейлор назвав Ронні О'Саллівана найкращим представником в історії цієї гри.

Слова чемпіона світу 1985 року передає Totallysnookered.com.

"Він досі найкращий з усіх, хто коли-небудь був. На милю попереду, на голову вище за всіх інших.

Я ніколи не думав, що хтось може бути кращим за Стіва Девіса, який домінував у грі у 1980-х. Він був першим, хто тренувався кілька годин і домінував протягом 10 років.
Потіс з'явився Стівен Хендрі, і його довгі удари були кращими, ніж у Стіва, і він домінував наступні 10 років.

Так важко домінувати протягом такого тривалого часу. Те, що Ронні зробив у грі, неймовірно. Я грав проти нього і просто обожнюю коментувати його виступи. Він блискуче підійшов до гри", – сказав Тейлор.

77-річний північноірландець грав у мейн-турі з 1972 по 2000 рік. 

Раніше Тейлор назвав трьох головних фаворитів на перемогу на World Snooker Championship. 

