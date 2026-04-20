Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Більярд

Зірки снукеру розповіли про важливість "Крусібла" для гри

Руслан Травкін — 20 квітня 2026, 17:43
Джиммі Вайт
facebook.com/JimmyWhite147/photos

Зіркові гравці в снукер Марк Селбі, Ніл Робертсон, Шон Мерфі та Джиммі Вайт задоволені, що чемпіонат світу зі снукеру ще тривалий період часу проходитиме у шеффілдському театрі "Крусібл".

Їхні слова передає Totallysnookered.com.

"Ви хочете, щоб він залишився тут, на батьківщині снукеру, де йому й місце. Ви не можете вивести крикет з Ліги лордів*, ви не можете вивести Вімблдон з Вімблдону – ви не можете цього зробити", – сказав Робертсон.

* – стадіон "Lord's Cricket Ground" у Лондоні. Відкритий ще в 1814 році.

Читайте також :
Зірка снукеру: Я просто граю в цю дурну гру й заробляю гроші
"Шеффілдце як дім снукеру, як "Вемблі" для футболу, тому я радий, що чемпіонат світу там залишиється, і не можу дочекатися, щоб повернутися і обов'язково спробувати ще раз", – заявив Селбі.
"Я був щиро щасливий, як дитина на Різдво, дізнавшись, що наше майбутнє в "Крусіблі" гарантоване. Я в захваті", – додав Шон Мерфі.

Раніше Шон був незадоволений, що Ронні О'Салліван і Джадд Трамп не відвідали захід перед стартом World Snooker Championship.

"Снукер дуже добре повпливав на Шеффілд, а Шеффілд дуже добре повпливав на снукер. Тож деякі речі не можна купити, як-от бокс у "Медісон-сквер-гарден", теніс на "Вімблдоні", і я радий, що снукер залишається тут", – сказав Джиммі Вайт.

Вайт був зіркою снукера в 1980-ті та 1990-ті роки. Він шість (1984, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994) разів виходив у фінал чемпіонату світу, але щоразу зазнавав поразки.

Підписуйтеся на телеграм-канал "Контрова партія (снукер на Champion.com.ua)".

Останні новини