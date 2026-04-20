Вільямс не залишив шансів поляку: визначилися 5 учасників 1/8 фіналу чемпіонату світу

Завершився другий день чемпіонату світу зі снукеру, який проходить у місті Шеффілд у легендарному театрі "Крусібл".

У перший день, 18 квітня, путівку до 1/8 здобув Чжао Сіньтун. Чинний чемпіон переграв Ліама Хайфілда, але не був задоволений своїм виступом.

19 квітня визначилося ще чотири учасники другого раунду.

Марк Аллен після провалу першої сесії (3:5) зібрався з силами. Він переломив хід гри проти Чжана Аньди. На рахунку північноірландця три солідні сенчурі-брейки (140, 109, 121).

У китайському дербі зійшлися Сяо Годун і Чжоу Юелун. Досвідченіший Сяо виграв поєдинок із рахунком 10:6. Для Годуна це третій вихід за кар'єру в 1/8 фіналу, але пройти далі йому ще не вдавалося. У 2017 році Годун на цій стадії поступився Марку Селбі (6:13), а торік – Джону Хіггінсу (12:13).

У битві ветеранів між Баррі Хокінсом і Меттью Стівенсоном у валлійця мало що виходило – 4:10. Баррі вперше з 2021-го здобув перемогу в стінах "Крусібла".

Не мав проблем із дебютантом ЧС і Марк Вільямс. Поляк Антоні Ковальські непогано розпочав – рахунок був 3:3.

Старший на 29 років валлієць за наступні 8 фреймів віддав своєму опоненту лише 1 фрейм.

Цікавою виходить і дуель Джона Хіггінса з Алі Картером. Шотландець повів 4:0, а найкращий брейк Картера у цей період становив лише 9 очок.

Після 15-хвилинної перерви Картер змінився, що дозволило забрати першу сесію з рахунком 5:4. Матч снукеристи дограють сьогодні.

Снукер – чемпіонат світу 2026

Перший раунд, 18-19 квітня

