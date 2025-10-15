Віддав перевагу в 3 фрейми: Бойко поступився досвідченому англійцю в кваліфікації Scottish Open 2025
Юліан Бойко
Скриншот
Єдиний представник України у мейн-турі снукеру Юліан Бойко не зумів пробитися в основну стадію Scottish Open.
У кваліфікації він зазнав поразки від англійця Роберта Мілкінса.
Снукер – Scottish Open
14 жовтня, кваліфікація
Юліан Бойко (Україна) – Роберт Мілкінс (Англія) 3:4
Гра для 20-річного киянина почалася дуже вдало. Українець виграв три поспіль фрейми.
Після цього Роберт перехопив хід дій. Три залікові серії, причому зробив і сенчурі. Десайдер також залишився за досвідченим снукеристом.
48-річний Мілкінс завжди вважався досить міцним гравцем. У 2014-му кілька тижнів тримався на дванадцятій сходинці світового рейтингу.