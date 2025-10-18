Я хочу вибачитися перед ним: Вілсон здивував нетактовністю суперника в аеропорту

Зірка снукеру Кайрен Вілсон хотів би вибачитися перед Олівером Лайнсом. Він вважає, що міг того розчарувати своєю нетактовністю.

Слова "Воїна" передає пресслужба World Snooker Tour.

"Ми летіли одним рейсом з Китаю минулого тижня. У зоні видачі багажу я запитав, що за турнір у нього далі, а він відповів: "Белфаст". Я запитав: "З ким ти граєш?". І він відповів: "З тобою!"

Мені довелося вибачитись, якщо він вважав мене нетактовним, але річ у тому, що у нас так багато турнірів, що я не завжди стежу за тим, з ким граю.

Я знаю, що Оллі добре розпочав сезон та обіграв Джадда на турнірі Saudi Masters. Це складний перший матч", – сказав Кайрен.