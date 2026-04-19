Дворазовий фіналіст чемпіонату світу пояснив, чому більше не є ворогом О'Саллівана

Ветеран снукеру Алі Картер заявив, що не хотів би грати проти Ронні О'Саллівана на чемпіонаті світу, хоч і між ними вже немає ворожнечі.

Про це Картер розповів у коментарі для Snookerhq.com.

"Послухайте, якщо чесно, я не дуже хочу грати з Ронні. Я знаю, що, мабуть, знову його отримаю. Я грав з ним у Шеффілді забагато разів. Зараз між мною та ним немає ворожнечі. Ми обидва трохи подорослішали", – заявив Алістер.

Вперше Картер виступив у театрі "Крусібл" ще у 2003 році, і з того часу він лише двічі пропускав світову першість.

За 21 участь доля зводила його з "Ракетою" шість разів. "Капітан" переміг легендарного гравця лише в 2018-му. Той поєдинок запам'ятався конфліктною ситуацією, коли О'Салліван спеціально плечем зіштовхнувся з Алі.

У 2008 та 2012 ці снукеристи грали у фіналі World Snooker Championship. Торік доля їх звела в першому раунді – Ронні здобув комфортну перемогу з рахунком 10:4.

На ЧС-2026 снукеристи можуть зіграти в 1/8 фіналу. Для цього О'Саллівану треба здолати дебютанта "Крусіблу" Хе Гоцяна. У Картера задача набагато складніша – його суперник іменитий Джон Хіггінс.

Раніше Алі розповів, що його ворожнеча з О'Салліваном розпочалася ще в молодому віці.