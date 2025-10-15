Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Більярд

Семиразовий чемпіон світу дав оцінку виступам О'Саллівана після повернення

Руслан Травкін — 15 жовтня 2025, 06:43
Семиразовий чемпіон світу дав оцінку виступам О'Саллівана після повернення
Ронні О'Салліван
facebook.com/WorldSnookerTour/photos

Легенда снукеру Стівен Хендрі висловився про результат Ронні О'Саллівана на турнірі Xi’an Grand Prix 2025. "Ракета" виступав уперше за два місяці.

Слова Хендрі цитує Metro.co.uk.

"Ронні виглядав добре, як і в Шанхаї та Саудівській Аравії. Коли він перемагав, він виглядав чудово.

Але, можливо, той факт, що він не грає турнір за турніром, коли справа доходить до матчу, де є певний тиск, можливо, йому бракує тієї крихітки гостроти в матчевій ситуації, коли потрібно переключитися на вищу передачу.

Коли він домінує, він виглядає блискуче, але, можливо, є трохи "іржавості" від того, що тиждень за тижнем О'Салліван не грає", – сказав шотландець, який також сім разів ставав чемпіоном світу зі снукеру.

Читайте також :
Відео Фото Вільямс переписав історію, Ронні повернувся, Трамп і Вілсон розчарували: підсумки Xi'an Grand Prix 2025

Нагадаємо, О'Салліван дійшов до чвертьфіналу в Сіані, де його з рахунком 5:2 переграв Гарі Вілсон.

Вілсон після матчу зазначав, що головне не поступитися О'Саллівану ще перед зустрічу.

Зазначимо, що в Сіані Ронні стартував із перемоги над Юліаном Бойком. Українець вчора переграв легендарного Джиммі Вайта в кваліфікації Scottish Open 2025. 

снукер Ронні О'Салліван більярд

снукер

Бойко здолав легендарного гравця у кваліфікації Scottish Open 2025
Вільямс переписав історію, Ронні повернувся, Трамп і Вілсон розчарували: підсумки Xi'an Grand Prix 2025
Вільямс встановив рекорд, про який мріяв О'Салліван
Триразовий чемпіон світу став переможцем Xi'an Grand Prix
Мерфі здолав кривдника О'Саллівана: визначилися фіналісти Xi'an Grand Prix

Останні новини