Семиразовий чемпіон світу дав оцінку виступам О'Саллівана після повернення
Легенда снукеру Стівен Хендрі висловився про результат Ронні О'Саллівана на турнірі Xi’an Grand Prix 2025. "Ракета" виступав уперше за два місяці.
Слова Хендрі цитує Metro.co.uk.
"Ронні виглядав добре, як і в Шанхаї та Саудівській Аравії. Коли він перемагав, він виглядав чудово.
Але, можливо, той факт, що він не грає турнір за турніром, коли справа доходить до матчу, де є певний тиск, можливо, йому бракує тієї крихітки гостроти в матчевій ситуації, коли потрібно переключитися на вищу передачу.
Коли він домінує, він виглядає блискуче, але, можливо, є трохи "іржавості" від того, що тиждень за тижнем О'Салліван не грає", – сказав шотландець, який також сім разів ставав чемпіоном світу зі снукеру.
Нагадаємо, О'Салліван дійшов до чвертьфіналу в Сіані, де його з рахунком 5:2 переграв Гарі Вілсон.
Вілсон після матчу зазначав, що головне не поступитися О'Саллівану ще перед зустрічу.
Зазначимо, що в Сіані Ронні стартував із перемоги над Юліаном Бойком. Українець вчора переграв легендарного Джиммі Вайта в кваліфікації Scottish Open 2025.