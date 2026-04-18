Триразовий чемпіон світу пообіцяв пробігтися голим по трасі, якщо здобуде ще один титул

Валлієць Марк Вільямс відомий своїм гумором зробив обіцянку, що пробіжиться голим по трасі М4 від Лондона до Кардіффа, якщо стане чемпіоном світу зі снукеру цього року.

Слова Марка передає BBC.

" Я б пробіг голяка по трасі М4 з Лондона до Кардіффа. Я б зробив усе, щоб отримати ще один титул, але роки минають, і шансів виграти його стає все менше", – заявив Вільямс.

Триразовий чемпіон світу (2000, 2003, 2018) є найстаршим учаснком World Snooker Championship 2026. 1975 року народження також Джон Хіггінс і Ронні О'Салліван, але їм ще не виповниловся 51 рік.

У 2018 році Марк пообіцяв, що якщо стане чемпіоном світу, то прийде на пресконференцію без одягу. Він виконав це, його нижню частину тіла прикривав лише рушник.

Торік Вільямс дійшов до фіналу, ставши найвіковішим учасником вирішальної гри, але програв Чжао Сіньтуну.

Минулого жовтня, у віці 50 років і 206 днів, він побив рекорд, встановлений ще в 1982 році його співвітчизником Реєм Ріардоном, ставши найстаршим переможцем рейтингового турніру, коли тріумфував на Гран-прі Сіаня.

