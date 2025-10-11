О'Салліван вибув від Вілсона: визначилися півфіналісти Xi'an Grand Prix

У місті Сінай (Китай) завершився п'ятий день турніру Xi'an Grand Prix 2025. Визначилися півфіналісти турніру.

Легенда снукеру Ронні О'Салліван чудово розпочав турнір: 4 перемоги при різниці фреймів 20:3. Його суперником у чвертьфіналі був Гері Вілсон.

Молодший на 9 років Гері чудово розпочав гру. Щоправда, й "Ракета" не виблискував, допустивши фоли (не влучав у червоні, падав биток в лузу) в перших трьох фреймах. Звичайно, Вілсону це було на руку й він повів – 3:0.

Ронні не здавався, але Гері також діяв і обережно, і чудово.

Gary Wilson brings an end to Ronnie O'Sullivan's run in Xi'an 😱 pic.twitter.com/ahVndCiB26 — TNT Sports (@tntsports) October 11, 2025

Суперником Вілсона буде Шон Мерфі. Чемпіон світу обіграв досвідченого китайця Діня Джуньху.

Інший півфінал буде валлійським. Триразовий чемпіон світу Марк Вільямс зіграє проти Деніела Веллса.

Снукер – Xi'an Grand Prix 2025

11 жовтня, 1/8 фіналу

