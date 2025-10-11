О'Салліван вибув від Вілсона: визначилися півфіналісти Xi'an Grand Prix
У місті Сінай (Китай) завершився п'ятий день турніру Xi'an Grand Prix 2025. Визначилися півфіналісти турніру.
Легенда снукеру Ронні О'Салліван чудово розпочав турнір: 4 перемоги при різниці фреймів 20:3. Його суперником у чвертьфіналі був Гері Вілсон.
Молодший на 9 років Гері чудово розпочав гру. Щоправда, й "Ракета" не виблискував, допустивши фоли (не влучав у червоні, падав биток в лузу) в перших трьох фреймах. Звичайно, Вілсону це було на руку й він повів – 3:0.
Ронні не здавався, але Гері також діяв і обережно, і чудово.
Суперником Вілсона буде Шон Мерфі. Чемпіон світу обіграв досвідченого китайця Діня Джуньху.
Інший півфінал буде валлійським. Триразовий чемпіон світу Марк Вільямс зіграє проти Деніела Веллса.
Нагадаємо, Ніл Робертсон пояснив, чому Ронні О'Салліван є найвидатнішим спортсменом Великої Британії.