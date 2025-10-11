Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Більярд

О'Салліван вибув від Вілсона: визначилися півфіналісти Xi'an Grand Prix

Руслан Травкін — 11 жовтня 2025, 18:17
О'Салліван вибув від Вілсона: визначилися півфіналісти Xi'an Grand Prix
Ронні О'Салліван
wst.tv

У місті Сінай (Китай) завершився п'ятий день турніру Xi'an Grand Prix 2025. Визначилися півфіналісти турніру.

Легенда снукеру Ронні О'Салліван чудово розпочав турнір: 4 перемоги при різниці фреймів 20:3. Його суперником у чвертьфіналі був Гері Вілсон.

Молодший на 9 років Гері чудово розпочав гру. Щоправда, й "Ракета" не виблискував, допустивши фоли (не влучав у червоні, падав биток в лузу) в перших трьох фреймах. Звичайно, Вілсону це було на руку й він повів – 3:0.

Ронні не здавався, але Гері також діяв і обережно, і чудово.

Суперником Вілсона буде Шон Мерфі. Чемпіон світу обіграв досвідченого китайця Діня Джуньху.

Інший півфінал буде валлійським. Триразовий чемпіон світу Марк Вільямс зіграє проти Деніела Веллса.

Снукер – Xi'an Grand Prix 2025
11 жовтня, 1/8 фіналу

Нагадаємо, Ніл Робертсон пояснив, чому Ронні О'Салліван є найвидатнішим спортсменом Великої Британії. 

результати снукер Ронні О'Салліван Шон Мерфі Марк Вільямс (снукер)

результати

О'Салліван пройшов далі, Мерфі не залишив шансів Вілсону: результати Xi'an Grand Prix
Чоловіки продовжують лідирувати, жінки розійшлися миром із Німеччиною: результати українських збірних на Євро-2025
О'Салліван розгромив заклятого суперника, Муді провалив гру: результати Xi'an Grand Prix
Чоловіки захопили лідерство, жінки в медальній зоні: результати українських збірних на Євро-2025
О'Салліван знову переміг, Трамп і Сіньтун програли: результати Xi'an Grand Prix 2025

Останні новини