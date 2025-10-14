Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Більярд

Бойко здолав легендарного гравця у кваліфікації Scottish Open 2025

Руслан Травкін — 14 жовтня 2025, 23:08
Бойко здолав легендарного гравця у кваліфікації Scottish Open 2025
Юліан Бойко
t.me/IulianBoikoTeam

Єдиний представник України у мейн-турі снукеру Юліан Бойко успішно розпочав виступи в кваліфікації Scottish Open.

20-річний киянин без особливих проблем обіграв легендарного Джиммі Вайта.

Снукер – Scottish Open
14 жовтня, кваліфікація

Юліан Бойко (Україна) – Джиммі Вайт (Англія) 4:1

Бойко в трьох фреймах робив півсотенні серії. У фреймі №2 та №3 була боротьба, але українець віддав лише один із них.

63-річний Вайт був зіркою снукеру в 1980-ті та 1990-ті роки. Він шість (1984, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994) разів виходив до фіналу чемпіонату світу, але кожного разу зазнавав поразки.

Далі Юліана очікує матч проти Роберта Мілкінса. 48-річний англієць не мав такого статусу, як Вайт, але завжди вважався досить міцним гравцем. У 2014-му кілька тижнів тримався на чотирнадцятій сходинці світового рейтингу.

Читайте також :
Відео Фото Вільямс переписав історію, Ронні повернувся, Трамп і Вілсон розчарували: підсумки Xi'an Grand Prix 2025

Гра Бойко – Мілкінс відбудеться завтра, 15 жовтня. Старт – 21:00 за київським часом.

Scottish Open 2025 відбудеться з 15 по 21 грудня в столиці Шотландії, Единбурзі. Призовий фонд турніру – 550 тисяч фунтів, 100 тисяч – переможцю.

снукер Юліан Бойко

Юліан Бойко

Вільямс переписав історію, Ронні повернувся, Трамп і Вілсон розчарували: підсумки Xi'an Grand Prix 2025
Трамп оформив максимум, фаворити громили суперників: результати першого дня Xi'an Grand Prix 2025
Це був складний матч: О'Салліван висловився про перемогу над українцем
Сенсації не сталося: О'Салліван впевнено обіграв Бойка на Xi'an Grand Prix
Бойко зіграє проти О’Саллівана, Трамп і Вілсон готуються до реваншу: анонс Xi'an Grand Prix

Останні новини