Бойко здолав легендарного гравця у кваліфікації Scottish Open 2025

Єдиний представник України у мейн-турі снукеру Юліан Бойко успішно розпочав виступи в кваліфікації Scottish Open.

20-річний киянин без особливих проблем обіграв легендарного Джиммі Вайта.

Снукер – Scottish Open

14 жовтня, кваліфікація

Юліан Бойко (Україна) – Джиммі Вайт (Англія) 4:1

Бойко в трьох фреймах робив півсотенні серії. У фреймі №2 та №3 була боротьба, але українець віддав лише один із них.

63-річний Вайт був зіркою снукеру в 1980-ті та 1990-ті роки. Він шість (1984, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994) разів виходив до фіналу чемпіонату світу, але кожного разу зазнавав поразки.

Далі Юліана очікує матч проти Роберта Мілкінса. 48-річний англієць не мав такого статусу, як Вайт, але завжди вважався досить міцним гравцем. У 2014-му кілька тижнів тримався на чотирнадцятій сходинці світового рейтингу.

Гра Бойко – Мілкінс відбудеться завтра, 15 жовтня. Старт – 21:00 за київським часом.

Scottish Open 2025 відбудеться з 15 по 21 грудня в столиці Шотландії, Единбурзі. Призовий фонд турніру – 550 тисяч фунтів, 100 тисяч – переможцю.