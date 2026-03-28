Чемпіон Біатлон

Дворазова олімпійська чемпіонка стала амбасадором відомого автомобільного бренду

Руслан Травкін — 28 березня 2026, 03:14
Осеан Мішлон
Дворазова олімпійська чемпіонка француженка Осеан Мішлон розпочала співпрацю з італійським виробником автомобілів класу "преміум" Alfa Romeo.

Про це сторони оголосили в соцмережах, пише Sport.de.

"Це партнерство – історія спільної подорожі до досконалості, як на дорозі, так і на землі. Ласкаво просимо до пригоди, Осеан", – йдеться в дописі.

Біатлоністка також отримала автомобіль для власного користування.

"На борту свого 4x4 Alfa Romeo Junior Осеан проїде багато миль, щоб дістатися своїх тренувань, змагань і продовжувати досягати максимуму".

Мішлон стала срібною призеркою Мілана-2026 у спринті. Одне "золото" вона виграла в масстарті, а інше – в естафеті.

У Кубку світу-2025/26 біатлоністка набрала 658 очок, що дозволило стати восьмою в загальному заліку.

Alfa Romeo – італійський бренд, але в 1910 році його заснував француз Александр Даррак. 

